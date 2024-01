Chi è Medvedev, l'avversario di Sinner in finale agli Australian Open: le 5 frasi celebri

Tra Jannik Sinner e la vittoria dell 'Australian Open c'è Daniil Medvedev . Il russo, che giocherà la sua sesta finale Slam, ha una personalità forte, a tratti controversa, sicuramente determinata come dimostra la reazione avuta in campo ieri contro Zverev . Medvedev, per un periodo anche n° 1 al mondo, sotto di due set ha avuto la forza di reagire e alla fine ha portato a casa la vittoria.

La lite con il pubblico di Parigi-Bercy

Negli anni il russo ha dato spettacolo in campo rendendosi anche protagonista di confronti accesi con il pubblico. Così è successo ad esempio quando ha battibeccato con il pubblico di Parigi-Bercy che lo aveva fischiato per tutto il tempo nella sfida contro Hugo Gaston. "La vita è molto più facile quando non hai un cervello, perché urli, strilli e ti godi la vita", questa la frase con cui Medvedev decise di salutare i presenti.

Medvedev, il campione atipico

Un personalità atipica del mondo del tennis, dal carattere difficile e alcune abitudini non proprio da atleta di livello come la sua predilezione per i croissant e la poca cultura del riposo: "Pensavo che il modo migliore per recuperare fosse quello di sdraiarsi sul letto e guardare un po' di tv", ha detto nel 2019, l'anno che poi ha segnato la svolta con la prima finale Slam a New York persa contro Nadal.