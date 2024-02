Sinner, l’evoluzione di un fenomeno: dal servizio al fisico, tutti i segreti

Sinner, il fisico

Resistenza ma anche brillantezza. Arrivare bene, con i piedi e con le gambe, sulla palla. Non vi è nulla di più importante per eseguire un colpo alla perfezione. Il lavoro del preparatore fisico Umberto Ferrara e del fisioterapista Giacomo Naldi, che agiscono prevalentemente nell’ombra, è importantissimo. Jannik, oltre ad aver messo su qualche chilogrammo di massa muscolare, appare sempre più abile nel raggiungere la palla al momento giusto sia in fase difensiva sia offensiva. E, soprattutto, non cala alla distanza come in passato. A Rotterdam non è parso al 100% della condizione (come normale che sia), ma ha comunque tenuto un livello atletico costante.