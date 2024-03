Vavassori, il papà: "Bellissimo affrontare Sinner ma so come metterlo in difficoltà"

Il suo futuro?

«È quello che tira più forte di tutti, sarà presto numero 1 del mondo e vincerà tanti Slam».

Come organizzerà la difficile programmazione di suo figlio?

«Il 2024 per Andrea sarà complicato. L’obiettivo in singolare è entrare in Top 100. Se la coppia Vavassori-Bolelli continuerà a far bene, potremmo sfruttare alcune settimane in cui Simone riposerà per disputare qualche torneo Challenger in singolare. Giocheremo tutti i “big tournament” in doppio».

Quindi, come si affronta Sinner?

«Ho in mente qualche idea, vedremo se riusciremo a mettere Jannik in difficoltà».