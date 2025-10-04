Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner-Altmaier diretta Shanghai, segui l'esordio di Jannik di oggi LIVE

L’azzurro torna in campo dopo il successo di Pechino: ecco la sfida contro il tedesco. Tutti gli aggiornamenti
Sinner-Altmaier diretta Shanghai, segui l'esordio di Jannik di oggi LIVE© EPA
2 min
Aggiorna

Jannik Sinner inaugura la sua corsa al Masters 1000 di Shanghai scendendo in campo oggi, sabato 4 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier, attuale numero 49 del ranking mondiale, in un match valido per il secondo turno. L’azzurro torna a giocare dopo il trionfo nell’ATP 500 di Pechino, coronato con la vittoria netta in finale sull’americano Learner Tien. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

11:59

Dove vedere Sinner in tv e in streaming

Il match è in programma tra circa mezz'ora. Qui tutte le info su dove vederlo in tv e in streaming.

11:50

Sinner sfida Altmaier: l'orario

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier è previsto per oggi, sabato 4 ottobre, non prima delle 12:30 italiane. L’incontro sarà il terzo in programma sul campo centrale di Shanghai, dopo le sfide Carabelli–De Minaur e Zverev–Royer. Qualora i due incontri precedenti dovessero protrarsi più del previsto, l’orario d’inizio della partita dell’azzurro slitterà di conseguenza.

Shanghai - Qizhong Forest Sports City Arena

 

