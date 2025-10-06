Darderi-Musetti diretta Atp Shanghai: segui il derby azzurro LIVE

11:06

Musetti consolida il break di vantaggio: 4-1

Musetti inizia il game con due servizi vincenti, poi con un dritto spettacolare nei pressi dell'incrocio delle linee. Sul 4-0 consolida il break, con una palla corta.

11:03

Primo break della gara: Musetti vola sul 3-1

Primo break della partita a favore di Musetti, che chiude un game ben giocato, con uno spettacolare rovescio lungolinea. Il tennista carrarino vola sul 3-1.

10:59

Musetti vince un game spettacolare: 2-1

Musetti parte con una palla corta, poi commette un errore di rovescio: il tennista carrarino si porta sul 40-15 sfruttando un errore di Darderi, che poi accorcia le distanze, con un dritto che coglie in contropiede Musetti; sul 40-30 i due azzurri danno vita ad un punto spettacolare (con 22 scambi), che si chiude con una palla corta di Darderi. Il game si decide ai vantaggi e a vincere il game è Musetti.

10:51

Darderi perfetto al servizio: 1-1

Gran turno di battuta di Darderi, che colleziona un punto con un gran passante, una palla corta e un ace: 1-1 nel primo set

10:47

Musetti annulla una palla break e chiude il game: 1-0

Si parte con un game equilibrato e ben giocato da entrambi. Mustti annulla una palla break a Darderi e chiude il turno di battuta ai vantaggi

10:46

Inizia la sfida

Si parte: primo servizio per Musetti.

10:42

Entrano in campo Musetti e Darderi

Tutto pronto per l'inizio del match tra Darderi e Musetti.

10:36

Tornei vinti nel 2025: Darderi batte Musetti 3-0

Luciano Darderi, numero 29 della classifica Atp, si è imposto in tre tornei del circuito Atp nel corso del 2025. Nessun titolo invece per Musetti, ancora a caccia del primo successo stagionale.

10:27

Lehecka batte Shapovalov: ora tocca a Musetti-Darderi

Lehecka ha sconfitto in due set 6-4, 6-4 Dhapovalov e approda agli ottavi di finale del torneo di Shanghai. Ora sul Granstand 2 toccherà al derby Musetti-Darderi

10:17

Musetti, rivivi il successo con Comesana

Nel turno precedente Lorenzo Musetti si è sbarazzato in due set dell'argentino Francisco Comesana, comn il punteggio di 6-4, 6-0. (LEGGI TUTTO...)

10:06

Musetti, il brutto gesto del pubblico cinese

Musetti cerca il riscatto in Cina, per rispondere anche alle critiche del pubblico, che ha reagito in modo inaspettato al suo ritiro nel corso della sfida contro Tien all'ATP 500 di Pechino: ecco l'incredibile reazione dei tifosi alla sua uscita dal campo (LEGGI TUTTO...)

9:59

Musetti-Darderi, i precedenti

Tra Musetti e Darderi esiste un solo precedente, che risale al torneo di Wimbledon dello scorso anno: fu Musetti ad aggiudicarsi la sfida, al quinto set.

9:50

Musetti-Darderi, l'eventuale avversario negli ottavi di finale

Chi si aggiudicherà il derby tra Musetti e Darderi affronterà negli ottavi di finale del torneo di Shanghai il vincitore della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Jesper De Jong. Se dovessero qualificarsi Musetti e il tennista canadese, la sfida diventerebbe un piccolo spareggio in vista delle Finals di Torino.

9:42

Musetti, il ritiro a Pechino brucia ancora

Lorenzo Musetti prova ad andare avanti e ad accantonare il ritiro nel torneo di Pechino. Il tennista azzurro ha pubblicato sui social un'immagine eloquente. (LEGGI TUTTO...)

9:34

Musetti-Darderi, in campo sul Grandstand 2

La sfida tra Musetti e Darderi, andrà in scena al termine del match tra Shapovalov e Lehecka, che si sta disputando sul Grandstand 2. Al momento Lehecka è avanti un set a zero. Iniziato da poco il secondo parziale.

9:28

Tutto sul derby Musetti-Darderi

Tutte le info sul derby tra Musetti e Darderi: come vederlo in tv, precedenti e orario della sfida (LEGGI TUTTO...)

Grandstand 2, Shanghai