Bruno Vespa, la frase social a sorpresa su Sinner durante la partita contro Alcaraz: “È più forte di me…”

La nemesi contro 'Alvarez': "È più forte di me"

Lo straordinario bis nel torneo dei Maestri da parte di Sinner arriva proprio contro quell' 'Alvarez', al secolo Carlos Alcaraz, evocato da Bruno Vespa come modello di patriottismo, per la sua risposta alla convocazione della Spagna in Coppa Davis, rispetto alla rinuncia, peraltro spiegata dettagliatamente, di Jannik. Eppure, proprio nel corso dello stellare scontro diretto tra i due dominatori del tennis mondiale contemporaneo, lo stesso giornalista e conduttore non ha resistito, 'twittando' su X: "È più forte di me. Sto tifando Sinner...". L'Italia chiamò.