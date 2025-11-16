Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Bruno Vespa, la frase social a sorpresa su Sinner durante la partita contro Alcaraz: “È più forte di me…”

Il giornalista e conduttore, protagonista di una simpatica querelle con Jannik, si esalta per la vittoria alle Atp Finals dell'altoatesino
2 min
Tennis

Più italiano di così non potrebbe essere Jannik Sinner, trionfatore nelle Atp Finals di Torino, eroe nazionalpopolare di una domenica senza Serie A. Talmente italiano da far tornare sui suoi passi anche Bruno Vespa, che dopo la querelle tra il serio e il faceto sulla rinuncia alla Coppa Davis da parte dell'altoatesino, si esalta 'live' via social per l'impresa alla Inalpi Arena del ragazzo di San Candido.

 

 

La nemesi contro 'Alvarez': "È più forte di me"

Lo straordinario bis nel torneo dei Maestri da parte di Sinner arriva proprio contro quell' 'Alvarez', al secolo Carlos Alcaraz, evocato da Bruno Vespa come modello di patriottismo, per la sua risposta alla convocazione della Spagna in Coppa Davis, rispetto alla rinuncia, peraltro spiegata dettagliatamente, di Jannik. Eppure, proprio nel corso dello stellare scontro diretto tra i due dominatori del tennis mondiale contemporaneo, lo stesso giornalista e conduttore non ha resistito, 'twittando' su X: "È più forte di me. Sto tifando Sinner...". L'Italia chiamò.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

