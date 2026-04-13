Tennis, per Sinner-Alcaraz a Montecarlo oltre 3,2 milioni di spettatori tra tv e streaming

ROMA - Una rivalità entusiasmante quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , fatta di colpi spettacolari sul campo e di rispetto e sportività fuori, per la gioia dei tifosi e degli appassionati che in tutto il mondo vengono deliziati dalle loro gesta. È successo anche nella recente finale del Masters 1000 di Montecarlo vinta dall'azzurro , che ha fatto registrare grandi numeri anche dal punto di vista degli ascolti (segnando un record stagionale su Sky e TV8).

Numeri da record in tv per Sinner-Alcaraz a Montecarlo

I dati, inforrma Sky, parlano di tre milioni e 233 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 7 milioni e 56 mila contatti unici e uno share del 25,1%, facendo dell'evento uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del fine settimana. In particolare, su Sky sono stati registrati un milione e 297 mila spettatori medi in total audience, due milioni 515 mila contatti unici e il 10,1% di share. Su TV8 un milione 936 mila spettatori medi in total audience con quattro milioni 541 mila contatti unici e il 15% di share. Sky sottolinea che sono stati ottimi anche i dati per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale ha totalizzato 535 mila utenti unici, 618,8 mila visite, 3,68 milioni pageviews e 891 mila video views. Sui social, invece, 1,43 milioni interazioni e oltre 17,5 milioni video views, con una Social TV Audience che raggiunge quasi 1,1 milioni interazioni.

Il trionfo monegasco riporta l'azzurro in vetta al ranking

Un successo pesante per Sinner, che era reduce dal 'Sunshine Double' (centrato vincendo i Masters 1000 di Indian Wells e Miami) e grazie al trionfo sulla terra rossa di Montecarlo ha superato Alcaraz anche nel ranking Atp, in cui l'azzurro torna ad occupare la prima posizione.