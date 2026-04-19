Cobolli-Shelton diretta Atp Monaco: segui la finale. Tennis oggi LIVE

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È il giorno di Flavio Cobolli sulla terra rossa dell'Atp 500 di Monaco di Baviera dove il 23enne azzurro (n.16 del ranking), dopo la strepitosa vittoria ottenuta contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev in semifinale ( condita dalle lacrime a fine partita ), sfida lo statunitense e suo coetaneo Ben Shelton (n.6 Atp) nell'atto conclusivo del torneo in programma oggi (19 aprile, non prima delle opre 13:30) . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

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Cobolli scala il ranking Atp: la situazione

Grazie alla finale raggiunta nell'Atp 500 di Monaco di Baviera sono già tre le posizioni scalate nel ranking da Flavio Cobolli, che nella classifica 'live' è ora 13° con 2.600 punti. Un successo oggi contro lo statunitense Ben Shelton gli consentirebbe di portarsi a quota 2.770, con la possibilità di superare Andrej Rublev (ora 12° a quota 2.630) nel caso in cui il russo dovesse perdere la finale dell'Atp 500 di Barcellona contro il francese Artur Fils (in programma sempre oggi, ma alle ore 16): con una vittoria Rublev salirebbe infatti a 2.800 punti.

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Le lacrime di Flavio dopo la vittoria contro Zverev

Flavio Cobolli non ha trattenuto le lacrime dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Un pianto legato alla perdita del suo amico Mattia, 13enne promessa del Tc Parioli: a lui l'azzurro ha dedicato il successo.

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I precedenti tra l'azzurro e lo statunitense

Sono cinque i precedenti tra il 23enne Flavio Cobolli e il coetaneo Ben Shelton, con un bilancio di 3-2 in favore dello statunitense. L'azzurro ha vinto i primi due confronti, entrambi datati 2024: successo in rimonta prima negli ottavi a Ginevra (4-6, 7-6, 6-2) e poi in semifinale a Washinghton (4-6, 7-5, 6-3). Vinti tutti dall'attuale numero 6 del mondo invece i confronti andati in scena nel 2025: nei sedicesimi ad Acapulco (7-6, 7-6), negli ottavi del Masters 1000 del Canada a Toronto che poi ha vinto (6-4, 4-6, 7-6)) e infine nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi (7-6, 6-3).

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Cobolli-Shelton: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera (terra rossa), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

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