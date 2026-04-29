Sinner-Jodar diretta Atp Madrid: segui il match dei quarti LIVE

MADRID - I quarti dell'Atp di Madrid mettono contro Sinner e Jodar, il baby fenomeno spagnolo classe 2006 che ha già eliminato de Jong, de Minaur, Fonseca e Kopriva. Jannik si gioca un posto in semifinale dopo aver battuto nella giornata di ieri Norrie in due set, e la sfida di oggi è interessante: il numero uno del mondo affronta il numero 1 della Race alle Next Gen Finals. Segui tutto in diretta .

15:40

Cosa pensa Sinner di Jodar

"È un giocatore di grande talento. Ho visto anche il match contro Fonseca dall’hotel, il livello è stato alto", ha spiegato Sinner in conferenza. "Affrontarlo adesso, in vista di Roma e Roland Garros, è un bene. Qui le condizioni sono uniche e lui le conosce bene. È un grande talento e un giocatore entusiasmante".

15:19

Sinner ha "spiato" Jodar

Dopo la sconfitta con Mensik a Doha e la vittoria di Indian Wells contro Fonseca, l’altoatesino si trova di fronte un altro ambizioso contendente, pronto a un test chiave per la propria crescita. Ma sarà un banco di prova anche per il numero 1 del mondo. Non a caso, insieme con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, si era sistemato in tribuna pochi giorni fa per osservarlo da vicino contro de Minaur, nel match che ha regalato allo spagnolo la prima vittoria su un Top 10 (6-3 6-1).

15:00

Nessun precedente tra Sinner e Jodar

Jodar sa coprire il campo, colpisce bene - specialmente con il dritto - da ogni zona, genera peso senza sforzo, sa reggere il ritmo e, cosa più rara, finora ha letto bene tutti i match importanti. Sono questi i segnali che ne alimentano le quotazioni e rendono il primo confronto con Sinner tutt’altro che banale.

14:39

Chi è Jodar

Formalmente, fuori dai primi venti c'è anche il fenomeno classe 2006, oggi numero 42 del mondo. Ma è un numero che racconta poco: appena un anno fa non era nemmeno tra i primi 700, oggi è 18° nella Race per le Nitto ATP Finals. Se Sinner rincorre ancora la perfezione, il giovane Rafa è passato senza intoppi dalla semifinale sulla costa di Barcellona all’altura di Madrid, dove ha superato in sequenza de Jong, de Minaur, Fonseca e, ieri, Vit Kopriva per 7-5 6-0.

14:24

Sinner a caccia di certezze

Dopo aver rimontato Bonzi e liquidato Moller, Sinner ha superato Cameron Norrie con lo score di 6-2 7-5. Jannik è ancora alla ricerca di qualche certezza in più, ma resta nei fatti troppo superiore per una determinata fascia di avversari. Non a caso, il bilancio parla chiaro: 108-2 nelle ultime 110 sfide contro giocatori fuori dai primi venti. E Jodar è n.42...

14:18

A che ora Sinner contro Jodar

La sfida tra l'azzurro e lo spagnolo è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle 16. Ecco dove vedere in tv e streaming la gara. LEGGI TUTTO

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