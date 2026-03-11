Alcaraz-Ruud diretta Atp Indian Wells: segui gli ottavi di finale LIVE
Carlos Alcaraz contro Casper Ruud: in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp di Indian Wells. Il tennista spagnolo, che nel torneo ha già eliminato Dimitrov (sconfitto in due set) e il francese Rinderknech, affronta il norvegese, numero 13 della classifica mondiale. In palio un posto nei quarti di finale. Segui tutti gli aggiornamenti...
22:05
Alcaraz a caccia della vittoria numero 15
Alcaraz ha vinto tutte le 14 sfide disputate dall'inizio del 2026. Contro Ruud cercherà di raggiungere il quindicesimo successo consecutivo in stagione.
21:59
La previsione su Alcaraz e Sinner
L'ex coach di Federer e attuale capitano della nazionale svizzera è convinto che Jannik Sinner raggiungerà presto Alcaraz. E che i due si alterneranno spesso al vertice della classifica Atp (LEGGI TUTTO...)
21:46
Alcaraz non ne può più
Le parole di Carlos Alcaraz, rilasciate al termine della sfida con il francese Rinderknech, che hanno fatto discutere. (LEGGI TUTTO...)
21:37
Alcaraz-Ruud, i precedenti
Sono sei i precedenti tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Il numero uno al mondo si è imposto cinque volte. L'unico successo del norvegese risale alle Atp Finals del 2024, quando si impose in due set.
21:30
Alcaraz cerca un posto nei quarti di finale
Il numero uno al mondo affronterà Casper Ruud per provare a raggiungere i quarti di finale del torneo di Indian Wells. Lo spagnolo ha battuto il francese Rinderknech nel turno precedente; il norvegese ha invece sconfitto Vacherot.