Alcaraz-Ruud diretta Atp Indian Wells: segui gli ottavi di finale LIVE

Carlos Alcaraz contro Casper Ruud : in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp di Indian Wells. Il tennista spagnolo, che nel torneo ha già eliminato Dimitrov (sconfitto in due set) e il francese Rinderknech, affronta il norvegese, numero 13 della classifica mondiale. In palio un posto nei quarti di finale. Segui tutti gli aggiornamenti...

22:05

Alcaraz a caccia della vittoria numero 15

Alcaraz ha vinto tutte le 14 sfide disputate dall'inizio del 2026. Contro Ruud cercherà di raggiungere il quindicesimo successo consecutivo in stagione.

21:59

La previsione su Alcaraz e Sinner

L'ex coach di Federer e attuale capitano della nazionale svizzera è convinto che Jannik Sinner raggiungerà presto Alcaraz. E che i due si alterneranno spesso al vertice della classifica Atp

21:46

Alcaraz non ne può più

Le parole di Carlos Alcaraz, rilasciate al termine della sfida con il francese Rinderknech, che hanno fatto discutere.

21:37

Alcaraz-Ruud, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Il numero uno al mondo si è imposto cinque volte. L'unico successo del norvegese risale alle Atp Finals del 2024, quando si impose in due set.

21:30

Alcaraz cerca un posto nei quarti di finale

Il numero uno al mondo affronterà Casper Ruud per provare a raggiungere i quarti di finale del torneo di Indian Wells. Lo spagnolo ha battuto il francese Rinderknech nel turno precedente; il norvegese ha invece sconfitto Vacherot.

Indian Wells, Stati Uniti