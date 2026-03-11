Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Non iniziato3/11/2026, ore 9:40:
Carlos Alcaraz Ranking: 1
0
0
Casper Ruud Ranking: 13

Alcaraz-Ruud diretta Atp Indian Wells: segui gli ottavi di finale LIVE

Il numero uno al mondo affronta il tennista norvegese: in palio un posto nei quarti di finale
2 min
Aggiorna

Carlos Alcaraz contro Casper Ruud: in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp di Indian Wells. Il tennista spagnolo, che nel torneo ha già eliminato Dimitrov (sconfitto in due set) e il francese Rinderknech, affronta il norvegese, numero 13 della classifica mondiale. In palio un posto nei quarti di finale. Segui tutti gli aggiornamenti...

22:05

Alcaraz a caccia della vittoria numero 15

Alcaraz ha vinto tutte le 14 sfide disputate dall'inizio del 2026. Contro Ruud cercherà di raggiungere il quindicesimo successo consecutivo in stagione.

21:59

La previsione su Alcaraz e Sinner

L'ex coach di Federer e attuale capitano della nazionale svizzera è convinto che Jannik Sinner raggiungerà presto Alcaraz. E che i due si alterneranno spesso al vertice della classifica Atp (LEGGI TUTTO...)

21:46

Alcaraz non ne può più

Le parole di Carlos Alcaraz, rilasciate al termine della sfida con il francese Rinderknech, che hanno fatto discutere. (LEGGI TUTTO...)

21:37

Alcaraz-Ruud, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Il numero uno al mondo si è imposto cinque volte. L'unico successo del norvegese risale alle Atp Finals del 2024, quando si impose in due set. 

21:30

Alcaraz cerca un posto nei quarti di finale

Il numero uno al mondo affronterà Casper Ruud per provare a raggiungere i quarti di finale del torneo di Indian Wells. Lo spagnolo ha battuto il francese Rinderknech nel turno precedente; il norvegese ha invece sconfitto Vacherot.

Indian Wells, Stati Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Alcaraz contro Ruud

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS