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martedì 14 aprile 2026
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Alcaraz-Virtanen LIVE, lo spagnolo debutta all’ATP 500 di Barcellona senza Sinner

Dopo il ko a Montecarlo contro Jannik (tornerà in campo a Madrid), lo spagnolo numero due al mondo riparte dalla Catalogna contro il qualificato finlandese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsAtp BarcellonaAlcarazVirtanen
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BARCELLONA (SPAGNA) - È il giorno del debutto di Carlos Alcaraz al Barcellona Open, torneo Atp 500 in corso sui campi del prestigioso 'Real Club de Tenis'. Reduce dalla cocente sconfitta in finale a Montecarlo, lo spagnolo numero due al mondo fa il suo esordio sulla terra rossa catalana - out Jannik Sinner che tornerà in campo per il Masters 1000 di Madrid - contro il finlandese Otto Virtanen, n.130 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

15:00

Alcaraz-Virtanen, Atp 500 di Barcellona: data e orario del match

La sfida tra lo spagnolo padrone di casa (testa di serie numero uno) e il qualificato finlandese, valida per il primo turno del torneo catalano, di disputa oggi (martedì 14 aprile) come terzo match di giornata sul Campo Centrale, intitolato a Rafa Nadal, dopo De Minaur-Ofner e Landaluce-Musetti. Inizio della partita in programma non prima delle ore 16.

Campo centrale 'Rafa Nadal', Real Club de Tenis - Barcellona (Spagna)

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