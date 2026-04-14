Alcaraz-Virtanen LIVE, lo spagnolo debutta all’ATP 500 di Barcellona senza Sinner
BARCELLONA (SPAGNA) - È il giorno del debutto di Carlos Alcaraz al Barcellona Open, torneo Atp 500 in corso sui campi del prestigioso 'Real Club de Tenis'. Reduce dalla cocente sconfitta in finale a Montecarlo, lo spagnolo numero due al mondo fa il suo esordio sulla terra rossa catalana - out Jannik Sinner che tornerà in campo per il Masters 1000 di Madrid - contro il finlandese Otto Virtanen, n.130 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
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Alcaraz-Virtanen, Atp 500 di Barcellona: data e orario del match
La sfida tra lo spagnolo padrone di casa (testa di serie numero uno) e il qualificato finlandese, valida per il primo turno del torneo catalano, di disputa oggi (martedì 14 aprile) come terzo match di giornata sul Campo Centrale, intitolato a Rafa Nadal, dopo De Minaur-Ofner e Landaluce-Musetti. Inizio della partita in programma non prima delle ore 16.