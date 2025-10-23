Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live
Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della capitale austriaca. L'azzurro ha iniziato con il piede giusto il torneo ed ora se la vedrà con il britannico, che nel primo turno ha sconfitto Rublev, testa di serie numero sette del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti...
11:34
Berrettini, il successo con Popyrin
Rivivi la vittoria di Matteo Berrettini contro Popyrin nel primo turno del torneo di Vienna. (LEGGI TUTTO...)
11:20
Atp Vienna, il montepremi
Il montepremi del torneo di Vienna:
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835
11:12
I precedenti tra Berrettini e Norrie
Sono due i precedenti tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. In entrambe le occasioni è stato il tennista romano a portare a casa la vittoria. Nel primo turno degli Australian Open di quest'anno e nella finale del torneo del Queen's del 2021.
11:01
Tutto su Berrettini-Norrie
Tutte le info sulla sfida che vedrà opporsi Matteo Berrettini e Cameron Norrie, match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna (LEGGI TUTTO)
Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)