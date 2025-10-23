Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live

Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della capitale austriaca. L'azzurro ha iniziato con il piede giusto il torneo ed ora se la vedrà con il britannico, che nel primo turno ha sconfitto Rublev, testa di serie numero sette del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti...

11:34

Berrettini, il successo con Popyrin

11:20

Atp Vienna, il montepremi

Il montepremi del torneo di Vienna:

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

11:12

I precedenti tra Berrettini e Norrie

Sono due i precedenti tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. In entrambe le occasioni è stato il tennista romano a portare a casa la vittoria. Nel primo turno degli Australian Open di quest'anno e nella finale del torneo del Queen's del 2021.

11:01

Tutto su Berrettini-Norrie

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)