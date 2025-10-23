Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Non iniziato10/23/2025, ore 10:00
Matteo Berrettini Ranking: 59
0
0
Cameron Norrie Ranking: 35

Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live

Il tennista azzurro, affronta il britannico: in palio i quarti di finale del torneo austriaco
2 min
Aggiorna

Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della capitale austriaca. L'azzurro ha iniziato con il piede giusto il torneo ed ora se la vedrà con il britannico, che nel primo turno ha sconfitto Rublev, testa di serie numero sette del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti...

11:34

Berrettini, il successo con Popyrin

Berrettini, il successo con Popyrin

Rivivi la vittoria di Matteo Berrettini contro Popyrin nel primo turno del torneo di Vienna.

11:20

Atp Vienna, il montepremi

Il montepremi del torneo di Vienna:

PRIMO TURNO –  € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835

11:12

I precedenti tra Berrettini e Norrie

Sono due i precedenti tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. In entrambe le occasioni è stato il tennista romano a portare a casa la vittoria. Nel primo turno degli Australian Open di quest'anno e nella finale del torneo del Queen's del 2021. 

11:01

Tutto su Berrettini-Norrie

Tutto su Berrettini-Norrie

Tutte le info sulla sfida che vedrà opporsi Matteo Berrettini e Cameron Norrie, match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)

 

Berrettini-Norrie