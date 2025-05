Berrettini-Ruud diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi

ROMA - Match di terzo turno agli Internazionali d'Italia per Matteo Berrettini . Il tennista romano torna in campo sulla terra rossa del Foro Italico dopo il buon esordio contro Jacob Fearnley , battuto in due set. Si alza decisamente il livello, con l'azzurro (n.30 Atp) che oggi (12 maggio) sfida il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking : in palio il pass per gli ottavi del Masters 1000 di Roma. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport-Stadio.

18:58

Berrettini-Ruud: il vincitore sfiderà Munar agli ottavi

Il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Casper Ruud sfiderà negli ottavi degli Internazionali d'Italia lo spagnolo Jaume Munar (n.66 Atp), che in un altro dei match di terzo turno ha battuto in dues et (6-4, 6-32) lo statunitense Sebastian korda (n.23 Atp).

18:53

Berrettini eliminato in doppio con il fratello Jacopo

Attesa per il match contro Ruud per Berrettini, che intanto è stato eliminato in doppio agli Internazionali d'Italia insieme al fratello Jacopo: a batterli un'altra coppia azzurra, quella formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che è volata così agli ottavi. LEGGI TUTTO

18:45

I precedenti tra Berrettini e Ruud

Quello di oggi a Roma sarà l'ottavo confronto tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, con il norvegese avanti 4-3 nel bilancio dei precedenti. Successi dell'azzurro ai sedicesimi degli Us Open 2020 (6-4, 6-4, 6-2), nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 20231 (6-4, 6-4) e nel Round Robin della United Cup del 2023 (6-4, 6-4). Ruud si è imposto invece nel secondo turno del Roland Garros 2019 (6-4, 7-5, 6-3), ai quarti di Roma nel 2020 (4-6, 6-3, 7-6), in finale a Gstaad nel 2022 (4-6, 7-6, 6-2) e nello stesso anno anche nei quarti degli Us Open (6-1, 6-4, 7-6).

18:37

Dove vedere Berrettini-Ruud in tv e in streaming

18:30

Internazionali, Berrettini sfida Ruud al terzo turno

Matteo Berrettini torna sul Centrale del Foro Italico per la sfida contro Casper Ruud, numero 7 del mondo, al terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra rossa). Attesa alle stelle per la sfida in programma alle ore 19.

Campo Centrale, Foro Italico di Roma