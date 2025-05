Sinner-Paul diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale di tennis di oggi

ROMA - Tra Sinner e la sua prima finale in carriera agli Internazionali d'Italia c'è il laziale Tommy Paul , lo statunitense dal cuore biancoceleste che nei quarti ha eliminato Hurkacz. Jannik arriva alla semifinale di oggi (venerdì 16 maggio) dopo aver martellato Ruud 6-0, 6-1, dimostrando di essere in condizione ottimale, come se lo stop per la sospensione non ci fosse mai stato. Se Sinner arriverà in finale, sfiderà per l'undicesima volta in carriera Alcaraz, che ha sconfitto Musetti e che batte l'altoatesino da tre incontri consecutivi. Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in diretta.

19:57

Lo show prima della partita

Prima dell'inizio della partita sono attesi Paolo Bonolis e Achille Lauro, che si esibirà in uno show.

19:53

Il Centrale si riempie per Sinner-Paul

Via via che ci avviciniamo all'incontro il Centrale del Foro Italico si riempie di tifosi. Presumibilmente, lo stadio sarà ancora una volta tutto pieno per Jannik.

19:46

Sinner, se batti Paul fai la storia

Se Sinner supera Tommy Paul e raggiunge la finale entra ancora una volta nella storia del tennis italiano. Infatti, l'ultima volta che un tennista azzurro ha raggiunto la finale degli Internazionali di Roma è stato Adriano Panatta nel 1978, che perse contro Borg. Da allora, sono passati 47 anni senza un italiano di nuovo in finale. Sinner può rompere il sortilegio. E chissà, magari alzare anche il trofeo.

19:31

Musetti in conferenza su Sinner e Alcaraz

"Io ho grande stima di Alcaraz, al momento sulla terra rossa lo vedo favorito su tutti. Anche su Sinner? E’ una domanda scontata, c’è anche Jannik sul circuito. Per me soprattutto al Roland Garros, sui cinque set il favorito è lo spagnolo”, così Musetti dopo la semifinale persa contro lo spagnolo.

19:14

Achille Lauro sfila prima di Sinner-Paul

A meno di un'ora da Sinner-Paul anche Achille Lauro si prende gli applausi del pubblico al Foro Italico sfilando sopra alla testa dei tifosi. Poi a Sky parla così: "Sono appassionato delle grandi partite e dei grandi campioni e questa, con così tanti italiani in campo, è un'annata storica. La musica non è diversa dallo sport, seguo Sinner, Musetti e Paolini e li stimo tanto".

19:00

I tre ko di fila di Sinner contro Alcaraz

Alcaraz nel 2024 ha messo ko Sinner tre volte consecutive: nelle semifinali di Indian Wells e Roland Garros e nella finale di Pechino. Da allora non si sono più affrontati, ma potrebbero ritrovarsi qui a Roma, in finale.

18:46

Chiara Ferragni agli Internazionali per Sinner e Musetti

Tra i tanti vip presenti al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia c'è anche Chiara Ferragni che ha assistito al match di Musetti e che, forse, si godrà anche quello di Sinner.

18:35

L'allenamento di Sinner

Mentre Musetti lottava in campo contro Alcaraz, Sinner si allenava a poche ore dalla sua partita, prevista per le 20:30. La finale tutta italiana è sfumata definitivamente, Jannik l'ha scoperto durante la seduta di lavoro in cui ha testato il suo corpo e i suoi colpi.

18:34

I precedenti tra Sinner e Paul

Il conto dei precedenti tra Sinner e Paul dice 3-1 per il numero uno del mondo, che ha vinto nel 2022 a Madrid, nel 2023 in Canada e agli Us Open nel 2024. Il ko per l'azzurro è arrivat nel 2022 a Eastbourne.

Foro Italico, Roma