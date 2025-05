Sinner, come sta: le sue condizioni dopo il problema alla coscia con Paul

Sinner ha fatto spaventare i suoi tifosi non solo all'inizio del match, con quella falsa partenza e il set perso per 6-1. Ma anche alla fine, al terzo set, perché a un certo punto ha iniziato a toccarsi la coscia destra, e in certi momenti sembrava zoppicare un po'. Per fortuna comunque non è nulla di grave, probabilmente solo un dolorino, normale dopo cinque partite consecutive al ritorno dai tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol.