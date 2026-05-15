Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui Jannik in semifinale. Tennis oggi LIVE
ROMA - È il giorno di Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo, reduce dal successo maturato contro Andrey Rublev ai quarti che gli ha consentito di centrare la trentaduesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 - superato il record di Novak Djokovic, fermo a 31 -, sfida sul Campo Centrale del Foro Italico il russo Daniil Medvedev (n.9 Atp e settima testa di serie del tabellone) in quella che è diventata ormai una 'classica' del tennis mondiale: l'altoatesino e il moscovita si affrontano infatti per la 17esima volta in carriera, la prima sulla terra battuta e a Roma. In palio l'accesso alla finalissima del Masters 1000 capitolino contro Casper Ruud. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
20:46
Medvedev spinge: 4-5
Il russo risponde con la stessa moneta (40-15), impone il suo ritmo e chiude il game al servizio con un tocco morbido a rete
20:42
Super game di Sinner: 4-4
Jannik non lascia nulla al caso e con tanta forza mentale pareggia di nuovo i conti (40-15)
20:38
Medvedev torna davanti: 3-4
Molto solido il servizio del russo (40-15) che si riporta in vantaggio sul tabellone del secondo set
20:34
Aggancio Jannik: 3-3
Servizio solido di Sinner che fa suo il game che vale il pareggio momentaneo (40-15)
20:28
Contro break Sinner: 2-3
Medvedev perde il turno al servizio ai vantaggi: Jannik corre, si difende, attacca e sfrutta gli errori sul dritto del russo
20:22
Sinner resta dentro la partita: 1-3
Jannik annulla tre palle break a Medvedev e alla fine vince il game più lungo della semifinale ai vantaggi. Notevole l'ultimo punto, conquistato con una discesa a rete
20:11
Consolidato il break da Medvedev: 3-0
La risposta di Sinner si ferma sul nastro. Medvedev vince il terzo game di fila (40-30) mettendo a segno anche il primo ace della sua semifinale
20:07
Break Medvedev: 0-2
Il russo è in palla, Sinner perde a sorpresa il turno al servizio (30-40) per la seconda volta in questo torneo
20:03
Medvedev in attacco: 0-1
Miglior game del russo in apertura di secondo set (40-15), che per la prima volta si porta davanti nel punteggio
19:56
+++ Sinner vince il primo set contro Medvedev: 6-2 +++
Game a senso unico (40-15) per il numero uno al mondo che adesso vede la finalissima a Roma. Il russo ha annullato un solo set point su tre
19:52
Medvedev non molla: 5-2
Faticando, ai vantaggi, il russo fa suo il secondo game di seguito al servizio. Ma adesso Sinner batte per chiudere il primo set
19:47
Sinner in rimonta: 5-1
Da 0-15 a 40-15: Sinner mette da parte anche due ace in questo turno di battuta
19:44
Medvedev reagisce: 4-1
Primo game al servizio conquistato ai vantaggi dal russo che sembrava in tilt mentalmente
19:39
Poker di Jannik: 4-0
Devastante Sinner al servizio: in mezzo anche uno smash difficilissimo. Medvedev si deve arrendere di nuovo (40-0)
19:35
Doppio break: Sinner avanti 3-0
Jannik gioca un grandissimo tennis, Medvedev si difende ma sbaglia molto (15-40) senza sfruttare il servizio. Primo set in discesa per l'azzurro
19:33
Sinner consolida il break: 2-0
Game a zero. Non c'è partita in questo avvio di semifinale. Sinner è concentratissimo
19:29
Subito break: 1-0 per Sinner
Passante incredibile di rovescio: Jannik strappa il turno alla battuta a Medvedev (15-40), che ha fatto un solo punto tramite un ace
19:24
Si parte: batte Medvedev
La partita è iniziata
19:23
Il Centrale si sta riempiendo
C'è il cambio di sessione (diurna-serale): molta gente sta raggiungendo lo stadio per la semifinale di Jannik
19:19
Riscaldamento in corso
Inizia la fase pre-partita per Sinner sulla terra rossa di Roma
19:17
Sinner e Medvedev in campo
I giocatori entrano nel Centrale accolti dagli applausi
19:16
Mattarella in tribuna domenica per la finale maschile
Il presidente sarà l'ospite d'eccezione al Foro Italico per l'atto conclusivo del Masters 1000. APPROFONDISCI
19:10
Delogu e la partita di Sinner
19:05
La classifica Atp live
Comanda sempre Sinner
18:55
Sinner show a Roma: percorso netto di Jannik al Foro Italico
Percorso netto finora da parte del numero uno al mondo che ha vinto quattro partite senza concedere set.
Secondo turno: Sinner b. Ofner (AUT) 6-3, 6-4
Terzo turno: Sinner b. Popyrin (AUS) 6-2, 6-0
Ottavi di finale: Sinner b. Pellegrino (ITA) 6-2, 6-3
Quarti di finale: Sinner b. Rublev (RUS) 6-2, 6-4
18:52
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165
18:48
Ruud supera Darderi e vola in finale: ora tocca a Sinner e Medvedev
Il norvegese ha battuto l'azzurro con un doppio 6-1 senza storia: Casper conquista così la sua quarta finale 1000 in carriera. Tra pochi minuti, sul Campo Centrale del Foro Italico, tocca a Jannik Sinner e Daniil Medvedev.
18:45
Sinner-Medvedev, i precedenti
L'azzurro è avanti 9-7 nei confronti diretti: nell'unica sfida stagionale, in finale nel Masters 1000 di Indian Wells, si è imposto per 7-6 (6), 7-6 (4). L'ultima vittoria di Medvedev risale invece al 2024, nei quarti a Wimbledon. Curiosamente, nessuno di questi sedici precedenti è andato in scena sulla terra battuta.
18:40
Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e in streaming
La sfida tra Jannik e Daniil, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su TV8. Match fruibile anche in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it.
18:30
Internazionali d'Italia, Sinner sfida Medvedev: data e orario
La sfida tra Jannik e Daniil, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, è in programma oggi - venerdì 15 maggio - sul Campo Centrale del Foro Italico come terzo match a partire dalle 13:30, ma non inizierà prima delle ore 19:00.
Campo Centrale, Foro Italico - Roma