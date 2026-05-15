Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui Jannik in semifinale. Tennis oggi LIVE

ROMA - È il giorno di Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026 . Il numero uno al mondo, reduce dal successo maturato contro Andrey Rublev ai quarti che gli ha consentito di centrare la trentaduesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 - superato il record di Novak Djokovic , fermo a 31 -, sfida sul Campo Centrale del Foro Italico il russo Daniil Medvedev (n.9 Atp e settima testa di serie del tabellone) in quella che è diventata ormai una ' classica ' del tennis mondiale : l'altoatesino e il moscovita si affrontano infatti per la 17esima volta in carriera , la prima sulla terra battuta e a Roma . In palio l'accesso alla finalissima del Masters 1000 capitolino contro Casper Ruud . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

19:52

Medvedev non molla: 5-2

Faticando, ai vantaggi, il russo fa suo il secondo game di seguito al servizio. Ma adesso Sinner batte per chiudere il primo set

19:47

Sinner in rimonta: 5-1

Da 0-15 a 40-15: Sinner mette da parte anche due ace in questo turno di battuta

19:44

Medvedev reagisce: 4-1

Primo game al servizio conquistato ai vantaggi dal russo che sembrava in tilt mentalmente

19:39

Poker di Jannik: 4-0

Devastante Sinner al servizio: in mezzo anche uno smash difficilissimo. Medvedev si deve arrendere di nuovo (40-0)

19:35

Doppio break: Sinner avanti 3-0

Jannik gioca un grandissimo tennis, Medvedev si difende ma sbaglia molto (15-40) senza sfruttare il servizio. Primo set in discesa per l'azzurro

19:33

Sinner consolida il break: 2-0

Game a zero. Non c'è partita in questo avvio di semifinale. Sinner è concentratissimo

19:29

Subito break: 1-0 per Sinner

Passante incredibile di rovescio: Jannik strappa il turno alla battuta a Medvedev (15-40), che ha fatto un solo punto tramite un ace

19:24

Si parte: batte Medvedev

La partita è iniziata

19:23

Il Centrale si sta riempiendo

C'è il cambio di sessione (diurna-serale): molta gente sta raggiungendo lo stadio per la semifinale di Jannik

19:19

Riscaldamento in corso

Inizia la fase pre-partita per Sinner sulla terra rossa di Roma

19:17

Sinner e Medvedev in campo

I giocatori entrano nel Centrale accolti dagli applausi

19:16

Mattarella in tribuna domenica per la finale maschile

Il presidente sarà l'ospite d'eccezione al Foro Italico per l'atto conclusivo del Masters 1000. APPROFONDISCI

19:10

Delogu e la partita di Sinner

19:05

La classifica Atp live

Comanda sempre Sinner

18:55

Sinner show a Roma: percorso netto di Jannik al Foro Italico

Percorso netto finora da parte del numero uno al mondo che ha vinto quattro partite senza concedere set.

Secondo turno: Sinner b. Ofner (AUT) 6-3, 6-4

Terzo turno: Sinner b. Popyrin (AUS) 6-2, 6-0

Ottavi di finale: Sinner b. Pellegrino (ITA) 6-2, 6-3

Quarti di finale: Sinner b. Rublev (RUS) 6-2, 6-4

18:52

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

18:48

Ruud supera Darderi e vola in finale: ora tocca a Sinner e Medvedev

Il norvegese ha battuto l'azzurro con un doppio 6-1 senza storia: Casper conquista così la sua quarta finale 1000 in carriera. Tra pochi minuti, sul Campo Centrale del Foro Italico, tocca a Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

18:45

Sinner-Medvedev, i precedenti

L'azzurro è avanti 9-7 nei confronti diretti: nell'unica sfida stagionale, in finale nel Masters 1000 di Indian Wells, si è imposto per 7-6 (6), 7-6 (4). L'ultima vittoria di Medvedev risale invece al 2024, nei quarti a Wimbledon. Curiosamente, nessuno di questi sedici precedenti è andato in scena sulla terra battuta.

18:40

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e in streaming

La sfida tra Jannik e Daniil, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su TV8. Match fruibile anche in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it.

18:30

Internazionali d'Italia, Sinner sfida Medvedev: data e orario

La sfida tra Jannik e Daniil, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, è in programma oggi - venerdì 15 maggio - sul Campo Centrale del Foro Italico come terzo match a partire dalle 13:30, ma non inizierà prima delle ore 19:00.

Campo Centrale, Foro Italico - Roma