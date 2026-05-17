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Non iniziato5/17/2026, ore 3:00:
Jannik Sinner Ranking: 1
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Casper Ruud Ranking: 25

Sinner-Ruud, diretta finale Internazionali d'Italia: segui la sfida LIVE

Jannik cerca la vittoria a Roma, 50 anni dopo Panatta. È l'unico Masters 1000 che manca nella sua bacheca. Cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
3 min
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50 anni dopo Panatta, un italiano può trionfare a Roma. Sinner sfida Ruud per cercare di vincere gli Internazionali d'Italia, unico Masters 1000 che ancora manca nella sua bacheca. L'anno scorso fu sconfitto in finale da Alcaraz, ora Jannik cerca il riscatto, dopo la battaglia in due giorni vinta con Medvedev in semifinale.

16:00

Ruud non ha mai vinto un set con Sinner, prima finale a Roma

Casper Ruud ricorda bene la sfida dell'anno scorso. “Mi ha spazzato via dal campo”, ha detto in conferenza stampa. Contro Sinner è sotto 4-0 nei precedenti, inoltre non ha mai vinto un set. Per lui è la prima finale a Roma.

15:53

Sinner, in che condizioni arriva alla sfida con Ruud

Sinner arriva sicuramente più stanco di Ruud alla finale. Jannik è reduce dalla semifinale giocata in due giorni con Medvedev che gli ha portato via tantissime energie e ha avuto poco tempo per recuperare. 

15:50

Ruud ha sfiorato il numero uno al mondo

Casper Ruud è numero 25 al mondo, ma è stato numero due e a un passo dall’essere numero uno. Sulla terra rossa è uno specialista ed è sicuramente più riposato di Sinner visto che ha battuto facilmente Darderi in due set 6-1 6-1 venerdì pomeriggio.

15:44

Il precedente dell'anno scorso tra Sinner e Ruud

L’anno scorso ai quarti di finale a Roma, Sinner vinse contro Ruud 6-0 6-1 in un’ora e quattro minuti dopo un match senza storia.

15:19

Sinner insegue la 34esima vittoria consecutiva nei Masters 1000

Sinner è già arrivato a 33 vittorie consecutive nei Masters 1000, staccando Djokovic che guidava la classifica a quota 31. Ora insegue la vittoria numero 34.

15:14

Sinner ha effettuato il warm-up, il calore dei tifosi

Sinner ha effettuato il warm-up intorno alle 13, con tantissimi tifosi sotto il sole a tifare per lui. Jannik si è allenato come al solito sul campo 5, quello un po' più riservato ed è sembrato in ottime condizioni fisiche.

15:08

Sinner potrebbe fare un nuovo record

In caso di vittoria con Ruud, Sinner diventerebbe il secondo nella storia a realizzare il Career Golden Masters dopo Djokovic, vincendo tutti e nove i Masters 1000. Roma è l'unico che manca.

15:06

Sinner insegue il sesto Masters 1000 di fila

Sinner insegue il quinto Masters 1000 nel 2026, sarebbero sei di fila considerando Parigi nel 2025

Foro Italico - Roma

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