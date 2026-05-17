Sinner-Ruud, diretta finale Internazionali d'Italia: segui la sfida LIVE

16:00

Ruud non ha mai vinto un set con Sinner, prima finale a Roma

Casper Ruud ricorda bene la sfida dell'anno scorso. “Mi ha spazzato via dal campo”, ha detto in conferenza stampa. Contro Sinner è sotto 4-0 nei precedenti, inoltre non ha mai vinto un set. Per lui è la prima finale a Roma.

15:53

Sinner, in che condizioni arriva alla sfida con Ruud

Sinner arriva sicuramente più stanco di Ruud alla finale. Jannik è reduce dalla semifinale giocata in due giorni con Medvedev che gli ha portato via tantissime energie e ha avuto poco tempo per recuperare.

15:50

Ruud ha sfiorato il numero uno al mondo

15:44

Il precedente dell'anno scorso tra Sinner e Ruud

Casper Ruud è numero 25 al mondo, ma è stato numero due e a un passo dall’essere numero uno. Sulla terra rossa è uno specialista ed è sicuramente più riposato di Sinner visto che ha battuto facilmente Darderi in due set 6-1 6-1 venerdì pomeriggio.

L’anno scorso ai quarti di finale a Roma, Sinner vinse contro Ruud 6-0 6-1 in un’ora e quattro minuti dopo un match senza storia.

15:19

Sinner insegue la 34esima vittoria consecutiva nei Masters 1000

Sinner è già arrivato a 33 vittorie consecutive nei Masters 1000, staccando Djokovic che guidava la classifica a quota 31. Ora insegue la vittoria numero 34.

15:14

Sinner ha effettuato il warm-up, il calore dei tifosi

Sinner ha effettuato il warm-up intorno alle 13, con tantissimi tifosi sotto il sole a tifare per lui. Jannik si è allenato come al solito sul campo 5, quello un po' più riservato ed è sembrato in ottime condizioni fisiche.

15:08

Sinner potrebbe fare un nuovo record

15:06

Sinner insegue il sesto Masters 1000 di fila

In caso di vittoria con Ruud, Sinner diventerebbe il secondo nella storia a realizzare ildopo Djokovic, vincendo tutti e nove i Masters 1000. Roma è l'unico che manca.

Sinner insegue il quinto Masters 1000 nel 2026, sarebbero sei di fila considerando Parigi nel 2025

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