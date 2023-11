Diretta Alcaraz-Zverev 1-1: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - Tutto pronto al Pala Alpitur di Torino per la seconda giornata delle Nitto Atp Finals . Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner e quello di Djokovic è il turno di Carlos Alcaraz che sfiderà Alexander Zverev . Segui la sfida in diretta.

16:39

Zverev perfetto, si va al terzo set!

Turno in battuta impeccabile del tedesco (tre ace), che vince il secondo set con il punteggio di 6-3: si va dunque al terzo e decisivo set.

16:37

Alcaraz regge: 3-5

Ace anche per lo spagnolo che rimane in corsa. Ora servizio a Zverev per chiudere il secondo set.

16:33

Zverev ad un passo: 2-5

Alcaraz tiene il servizio ma non riesce a trovare il break necessario per raggiungere Zverev. Adesso torna in battuta lo spagnolo, che serve per proseguire il secondo set mentre il tedesco è ad un passo dal pareggiare i conti.

16:27

Zverev tiene: 1-4

Ancora un ace per Zverev, che tiene senza problemi il servizio e si avvicina sempre di più alla vittoria del secondo set.

16:24

Turno rapido di Alcaraz: 1-3

Primo game per lo spagnolo, che chiude in fretta senza concedere un punto.

16:20

Ancora ace per Zverev: 0-3

Settimo ace per il tedesco, che tiene il servizio a zero e allunga ancora.

16:18

Break Zverev! Ora 0-2

A sorpresa arriva il break di Zverev che allunga il suo vantaggio. Alcaraz, dopo aver vinto il primo set, inizia a cedere nel secondo.

16:15

Alcaraz fallisce il break, Zverev avanti: 0-1

Grande errore dello spagnolo, che poteva iniziare il secondo set subito con un break. Zverev approfitta del regalo e tiene la battuta.

16:01

Alcaraz vince il primo set!

Lo spagnolo domina il tie-break, chiudendo sul 7-3. Alcaraz vince così il primo set e si porta avanti, Zverev costretto ad inseguire.

15:53

Ancora Alcaraz show, ma Zverev tiene: è tie-break

Si scatena nuovamente lo spagnolo, chiudendo due punti incredibili che mandano in estasi il pubblico di Torino. Zverev però non molla e con ben tre ace porta il primo set al tie-break.

15:43

Alcaraz regge: 6-5

Lo spagnolo tiene in battuta, ora tocca a Zverev.

15:39

Si va avanti: 5-5

Doppio ace per Zverev che tiene la battuta e porta avanti il primo set. Match spettacolare ed equilibrato fin qui.

15:34

Alcaraz rimane avanti: 5-4

Tiene il servizio lo spagnolo ed ora ha la chance di chiudere il set. Zverev dovrà evitare il break per restare in partita.

15:27

Tiene Zverev: 4-4

Non molla il tedesco, che tiene la battuta a zero ed avrà ora una nuova chance per un break.

15:25

Che difesa di Alcaraz: 4-3

Lo spagnolo rimonta da un 40-0, annullando quattro palle break e portandosi in vantaggio. Grandissima occasione persa da Zverev.

15:17

Alcaraz show, è break! Ora 3-3

Si scatena lo spagnolo, che arriva ovunque e inganna Zverev per ben due volte con un pallonetto: è break a zero per Alcaraz. Cambia l'inerzia della partita, tutto da rifare per il tedesco.

15:13

Reazione Alcaraz: 2-3

Lo spagnolo tiene il servizio e impedisce a Zverev di aumentare il distacco. Serve, però, un controbreak per rimontare il tedesco.

15:10

Zverev non cede: 1-3

Non concede nulla il tedesco, straordinario sul dritto e che trova il suo primo ace. Tiene la battuta, solo un punto per Alcaraz.

15:06

Break Zverev! Alcaraz sotto: 1-2

Dopo la buona partenza, inizia a faticare Alcaraz. Troppi errori da parte dello spagnolo, che concede subito un break a Zverev, ora in vantaggio.

15:02

Risponde Zverev: 1-1

Anche il tedesco tiene la battuta concedendo un solo punto. Match in totale equilibrio finora.

14:59

Parte forte Alcaraz: 1-0

Lo spagnolo tiene il servizio, concede un solo punto e trova subito un ace: si chiude così il primo game del match.

14:55

Alcaraz-Zverev, si comincia!

Termina il riscaldamento e dunque inizia la sfida tra Alcaraz e Zverev. Al servizio lo spagnolo, riceve il tedesco.

14:49

Alcaraz-Zverev, esordiente contro veterano

Si tratta del debutto assoluto alle Atp Finals per Alcaraz. Davanti a lui Zverev, un veterano di questo torneo dove ha trionfato per ben due volte.

14:47

Finalmente in campo Alcaraz e Zverev

Con qualche minuto di ritardo, fanno il loro ingresso in campo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, accolti dagli applausi del pubblico di Torino.

14:38

Djokovic: "Sono molto orgoglioso"

"Chiudere la stagione da numero uno è quello che sogna ogni giocatore. Ma è una delle cose più difficili di questo sport, è una benedizione per me e voglio ringraziare tutto il mio staff che sono è stato insieme a me per raggiungere questo straordinario traguardo. Sono molto orgoglioso".

14:35

Djokovic, applausi per la premiazione

Un Pala Alpitur gremito, nonostante non ci sia oggi Sinner, tributa un lunghissimo applauso a Novak Djokovic. Il serbo per l’ottava volta in carriera, dal 2011 ad oggi, chiude la stagione in testa al ranking.

14:33

Djokovic, premio per il primo posto nel ranking

A prescindere dall'esito delle Finals, Novak Djokovic chiuderà il 2023 da numero uno del mondo. Per celebrare questo risultato, il serbo riceve un premio sul campo centrale del Pala Alpitur di Torino.

14:30

Atp Finals, Sinner trionfa negli ascolti

Non solo la vittoria contro Tsitsipas, Jannik Sinner trionfa anche negli ascolti: ecco i numeri da record. LEGGI TUTTO

14:15

Alcaraz-Zverev, orario e dove vederla

La sfida tra Alcaraz e Zverev prenderà il via alle 14.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky (canali 201, 203) e in chiaro anche su Rai 2. Il match sarà trasmesso anche in streaming su SkyGo, NOW e Raiplay.

14:00

Alcaraz-Zverev, primo big match di giornata

Lo spagnolo e il tedesco sono pronti a fare il loro esordio alle Nitto Atp Finals di Torino. Si tratta del settimo confronto tra i due, che si sono affrontati soltanto pochi mesi fa allo US Open.

Torino