Medvedev-Rublev e Alcaraz-Zverev, orario e dove vedere in tv le sfide delle Nitto ATP Finals

Alcaraz-Zverev, l'orario della gara

Il primo big match di giornata sarà quello del numero uno al mondo Carlos Alcaraz che se la vedrà con Alexander Zverev, testa di serie numero 7. La sfida prenderà il via al termine del match di doppio tra Koolhof/Skupski e Hijikata/Kubler e per questo non inizierà prima delle 14:30.

Alcaraz-Zverev, dove vedere la sfida in tv

La gara tra Alcaraz e Zverev sarà visibile in diretta tv su Sky (canali 201, 203) e in chiaro anche su Rai 2. Il match sarà trasmesso anche in streaming su SkyGo, NOW e Raiplay.

Medvedev-Rublev, l'orario della gara

Il secondo big match della giornata sarà invece quello tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev che scenderanno in campo dopo il secondo incontro di doppio tra Bopanna/Ebden e Ram/Salisbury. Per questo la sfida prenderà il via non prima delle 18.30.

Medvedev-Rublev, dove vedere la sfida in tv

La gara tra Medvedev e Rublev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in differita su SuperTennis (ore 23.00). La sfida sarò visibile anche in streaming sulle app di SkyGo, NOW, Tennis TV e in differita sul sito SuperTennis.