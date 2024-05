Diretta Sinner-Eubanks, Roland Garros: segui l'esordio dell'azzurro, tennis LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2024 . Il fuoriclasse azzurro si troverà di fronte Christopher Eubanks nel primo appuntamento sulla terra battuta di Parigi . Grande attesa per Jannik , a caccia della posizione numero 1 del ranking mondiale, che tornerà in campo dopo l'infortunio all'anca che lo aveva costretto al ritiro a Madrid e al forfait agli Internazionali BNL d'Italia con grande rammarico per tutti i suoi tifosi italiani. Segui la diretta della partita.

11:22

Sinner-Eubanks 2-1, break per l'azzurro

C'è subito il break per Jannik: sotto 15-0, segna quattro punti consecutivi e strappa il servizio allo statunitense. Il 28enne di Atlanta è piuttosto impreciso in questa fase con due doppi falli e un errore di dritto in uscita dal servizio.

11:18

Sinner-Eubanks 1-1

Secondo game agevole per Jannik che tiene il servizio a zero e pareggia subito i conti.

11:16

Sinner-Eubanks 0-1

Primo game del match all'insegna dell'equilibrio: Sinner è bravo a recuperare da 40-15 e porta il gioco ai vantaggi dove Eubanks trova l'1-0 grazie a un errore di rovescio di Jannik e un buon dritto dal centro in uscita dal servizio.

11:11

Sinner-Eubanks, si parte

Inizia il match con lo statunitense al servizio.

11:08

Sinner-Eubanks, l'esito del sorteggio

Lo statunitense vince il sorteggio e sceglie di servire. Inizia il riscaldamento e poi si parte!

11:07

Roland Garros, le condizioni meteorologiche

Su Parigi non è prevista pioggia nonostante la giornata nuvolosa. La temperatura massima prevista nella capitale francese è di 18 °C.

11:05

Sinner entra in campo

Il campione azzurro fa il suo ingresso al Suzanne-Lenglen, accolto dagli applausi del pubblico.

11:02

Sinner-Eubanks, ci siamo!

Ancora pochi minuti di attesa e l'azzurro farà il suo ingresso sul Suzanne-Lenglen. Quasi tutto pronto per il debutto a Parigi contro lo statunitense Christopher Eubanks.

11:00

Programma Roland Garros: tutti gli italiani in campo oggi e la sfida Zverev-Nadal

10:55

Sinner-Eubanks, chi vince sfida Gasquet al secondo turno

Il vincente della sfida tra l'altoatesino e lo statunitense sfiderà mercoledì 29 maggio (orario ancora da definire) Richard Gasquet: il francese, wild card, ha battuto al primo turno il croato Borna Coric con il risultato di 7-6 (5), 7-6 (2), 6-4 dopo quasi tre ore e mezza di partita.

10:50

Eubanks, la terra rossa è un tabù

Lo statunitense è uscito sconfitto nelle ultime sette partite disputate su terra rossa. L'ultimo successo su questa superficie risale al 21 maggio 2023 a Ginevra contro il francese Paire. Il 28enne americano ha vinto solo tre partite su terra negli ultimi 4 anni.

10:45

Sinner, a Parigi c'è Eubanks

L'avversario del numero due al mondo all'Open di Francia sarà Christopher Eubanks, 28enne nativo di Atlanta n. 46 della classifica mondiale con un best ranking da n. 29 al mondo raggiunto nel luglio del 2023.

10:40

Sinner numero uno a Parigi: tutte le combinazioni

Il campione azzurro potrebbe diventare il primo giocatore del mondo se:

1) Arriva in finale

2) Djokovic non arriva almeno in semifinale

3) Perde tra il 2° turno e i quarti di finale e Djokovic esce sconfitto in semifinale

4) Perde in semifinale e Djokovic perde la finale.

10:35

Sinner, primato del ranking mondiale a un passo

Il secondo Slam stagionale sui campi in terra rossa a Parigi potrebbe incoronare l'azzurro come nuovo numero 1 della classifica mondiale. Jannik è infatti padrone del suo destino: il 22enne di San Candido diventerebbe il primo giocatore del mondo nel caso in cui arrivasse in finale. Djokovic è invece costretto ad arrivare quantomeno in semifinale per difendere il primato.

10:30

Sinner, quinta partecipazione al Roland Garros

Quinta partecipazione a Parigi per l'altoatesino: il miglior risultato è il quarto di finale centrato nel 2020 da debuttante. Lo scorso anno Jannik venne estromesso al 2° turno dal tedesco Altmaier.

10:25

Sinner, poca benzina nelle gambe

Il campione azzurro non si è allenato per quasi 21 giorni dopo il match al Masters 1000 di Madrid con Khachanov. È tornato ad allenarsi per la prima volta solo lo scorso 18 maggio.

10:15

Sinner: "Non sono al 100%"

"L'anca non mi preoccupa più. Non sono al 100% ma non posso pretendere magie da me stesso", così il campione azzurro nella conferenza stampa del media day dell'Open di Francia.

10:10

Sinner torna in campo dopo quasi un mese

Quello odierno al Susanne-Lenglen sarà il primo match ufficiale del numero due al mondo dal 30 aprile scorso, giorno dell'ottavo di finale vinto a Madrid contro Khachanov. Da allora Jannik ha saltato il torneo di Roma complice l'ormai noto problema all'anca.

10:00

McEnroe esclusivo: “Al Roland Garros Sinner è una incognita”

9:50

Roland Garros, Sinner-Eubanks apre il programma odierno

L'incontro tra l'azzurro e l'americano andrà in scena oggi, lunedì 27 maggio, sul Suzanne Lenglen con inizio fissato intorno alle ore 11:00. Sarà il secondo confronto tra i due giocatori che si sono già affrontati al secondo turno degli US Open 2022, dove a vincere fu in modo netto l'azzurro.

9:45

Sinner-Eubanks in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Eubanks, valida per il primo turno del Roland Garros, sarà visibile in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in live streaming su eurosport.it e tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.

Court Suzanne-Lenglen, Stade Roland Garros (Parigi, Francia)