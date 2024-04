Sinner diretta, vittoria a Madrid con Sonego: reazioni e conferenza stampa LIVE

Vincere a Madrid per diventare numero uno a Roma? I bookmaker credono nell’impresa di Jannik Sinner , che nel torneo spagnolo potrebbe sfruttare l’assenza di Novak Djokovic e recuperare punti decisivi per la scalata alla vetta. Non è lui però il favorito del torneo. Scopriamo insieme tutte le quote.

16:15

Sinner-Sonego, rivivi la sfida

16:04

Atp Race, Sinner sarà numero 1 dopo Madrid

15:52

Sinner, i precedenti con Thompson e Kotov

Nessun precedente nel circuito Atp tra Jannik Sinner (n.2 Atp e 13 titolo in carriera) e il 30enne australiano Jordan Thompson (n.30 Atp e un titolo in carriera), ma una sfida inedità per Jannik sarebbe anche quella contro il 25enne russo Pavel Kotov (n.72 Atp e nessun titolo in carriera) che finora non si è mai trovato di fronte.

15:41

Sinner, quando torna in campo? La data

Il 22enne azzurro, numero due del mondo e prima testa di serie del torneo madrileno per il forfait di Nole Djokovic, avrà ora un giorno di riposo e tornerà in campo lunedì 29 aprile.

15:32

Kotov-Thompson, gioco ancora fermo

La pioggia blocca il Masters 1000 di Madrid. Ancora ferma la sfida fra Kotov e Thompson, che decreterà lo sfidante di Sinner.

15:22

Sinner-Sonego, l'abbraccio a fine partita

Il match si è concluso con un abbraccio tra Sinner e Sonego, con l'altoatesino che ha provato a motivare il torinese che sta vivendo un momento complicato.

15:15

Sinner non ha mai perso un derby italiano

Tredici vittorie su tredici derby azzurri: Sinner non ha mai perso contro un suo connazionale, ed ha allungato il numero di vittorie oggi battendo Sonego.

15:05

Sinner, quinto successo contro Sonego

Jannik Sinner ha conquistato il quinto successo su cinque sfide contro Lorenzo Sonego. Il torinese è ancora a caccia della prima vittoria contro l'altoatesino.

14:55

Rune perde la testa: "Mi stanno imbrogliando!"

14:45

Telecronisti increduli su Sonego: cosa è successo

14:38

Sinner, vittoria numero 26 in stagione

Per l'altoatesino è la 26ª vittoria in 28 partite nel 2024. Dopo Sonego sfiderà uno tra Kotv e Thompson: “Sarà una partita completamente diversa, ho un giorno per allenarmi e vedremo come andrà“.

14:30

Tsitsipas è fuori: eliminazione a sorpresa

14:25

Interrotto il match tra Kotov e Thompson

La sfida tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson, che deciderà l'avversario di Sinner, è stata interrotta nelle prima fasi dalla pioggia.

14:20

Sinner batte Sonego: i numeri

Dominio di Sinner testimoniato anche dai numeri della sfida: 83% dei punti quando ha servito la prima, con ben sedici vincenti. Statistiche durissime anche sugli errori, con i cinque di Sinner contro i dodici di Sonego.

14:15

Sinner al terzo turno: quando gioca

14:08

Sinner su Sonego: "C'è grande rispetto, gli auguro il meglio"

"Contro Lori non è semplice, ci conosciamo molto bene e abbiamo una grande amicizia. Ci alleniamo e giochiamo la Davis insieme. Sono stato bravo a mettere da parte l'amicizia per questo match, ma c'è grande rispetto tra di noi. Oggi lui non è stato benissimo in campo, ha commesso tanti errori. Gli auguro un in bocca in lupo, so che sta attraversando un momento diverso nella sua carriera, gli auguro il meglio".

14:05

Sinner: "Partita mentalmente difficile"

Queste le prime parole nel post-match di Jannik Sinner: "Sono partito bene, molto solido, mentre lui ha sbagliato un po'. È stato precipitoso, io ho cercato di stare calmo. È stata una partita difficile da giocare perché siamo amici, giochiamo insieme, quindi è complicato mentalmente. Ho cercato di isolare la nostra amicizia, considerandolo solo un altro giocatore. L'anno scorso qui non ho giocato, due anni fa non è andata molto bene. Posso ancora migliorare, è una superfice diversa".

14:03

Sinner vola al terzo turno

Una partita senza storia, che si chiude con un durissimo 6-0, 6-3 in appena un'ora e 9 minuti di gioco. Sonego saluta Madrid, mentre va avanti Sinner che ora sfiderà uno tra Thompson e Kotov.

14:00

Sinner domina: eliminato Sonego

