Sinner-Khachanov, ottavi Atp Madrid: quando gioca, orario, dove vederlo in tv

L'altoatesino contro Khachanov ha già giocato quattro volte: in tre casi ha vinto Jannik (2021 Melbourne e Miami, 2024 Australian Open), solo una volta invece ha trionfato il russo (nel 2020 agli Us Open).

Dove vedere in tv Sinner

Gli ottavi di finale con Sinner protagonista saranno trasmessi in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.