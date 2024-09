Sinner perderà 500 punti in classifica Atp: il motivo e cosa rischia

Una notizia che era nell'aria, ma che adesso è ufficiale: Jannik Sinner non parteciperà all'Atp 500 di Vienna . Il numero uno al mondo ha infatti deciso di cancellarsi dal torneo in programma sul cemento indoor della Wiener Stadthalle dal 21 al 27 ottobre, dove lo scorso anno aveva conquistato il titolo in finale su Daniil Medvedev . Jannik, attualmente impegnato nell' Atp 500 di Pechino , non difenderà dunque i 500 punti incassati nella capitale austriaca per concentrarsi sui successivi impegni: il Masters 1000 di Parigi-Bercy , le Nitto Atp Finals di Torino e la Coppa Davis di Malaga . Una decisione comprensibile anche a causa del fatto che l'altoatesino sarà protagonista dal 16 al 19 ottobre del torneo di esibizione in Arabia " Six Kings Slam ".

Sinner dà forfait a Vienna, il motivo

"Questa stagione è stata fantastica, con tante vittorie e tanti match giocati. Le Atp Finals sono uno dei miei obiettivi, e poi penso già alla Coppa Davis. Sono felice ma cerchiamo di migliorare anche nel finale della stagione", con queste parole Sinner aveva voluto chiarire nei giorni scorsi i suoi obiettivi da qui al termine della stagione e il forfait dall'Atp 500 di Vienna è una scelta quasi obbligata per rispettare la programmazione e non lasciare per strada troppe energie in vista del rush finale di questo 2024. Una decisione in linea anche con le dichiarazioni del numero uno al mondo, che proprio riguardo il calendario aveva risposto così a Carlos Alcaraz: "In questi anni il calendario è piuttosto lungo, ma bisogna scegliere. Certo ci sono tornei obbligatori, ma un giocatore può comunque scegliere. Non devi giocare per forza: se vuoi giochi, se non vuoi non giochi. Io per esempio sia quest'anno che l'anno scorso ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi, ci sono delle scelte dietro. Poi sicuramente la stagione è lunga e non è facile". Visto il sostanziale vantaggio in classifica su Alexander Zverev, che si è dovuto fermare a causa di una polmonite, perdere i 500 punti di Pechino non dovrebbe costare molto a Sinner, che punta a chiudere l'anno in vetta alla classifica mondiale.