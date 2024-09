Sinner diretta Atp Pechino: segui la sfida con Jarry. Tennis LIVE

PECHINO - Jannik Sinner ritorna in campo dopo la vittoria di New York. Il tennista azzurro fa il suo esordio nell’ATP 500 di Pechino contro il cileno Nicolas Jarry, finalista agli ultimi Internazionali di Roma. La sfida è in programma come terzo match a partire dalle ore 5 italiane, quindi intorno alle 9. Il torneo cinese per Jannik rievoca piacevoli ricordi: lo scorso anno la vittoria lo proiettò verso la scalata alla vetta del ranking mondiale. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

11:47

Sinner chiude il game con un ace: 3-1

Turno di battuta quasi perfetto per Sinner (che commette solo un errore di rovescio): l'azzurro vola sul 3-1.

11:43

Jarry torna in corsa: 2-1

Primo game per il cileno nel terzo set. Jarry si affida (come sempre al servizio) e si porta sul 2-1, accorciando le distanze su Sinner.

11:40

Sinner vola sul 2-0

Sinner perfetto al servizio: l'azzurro si porta sul 2-0 all'inizio del terzo set.

11:36

Sinner strappa il servizio a Jarry: 1-0 nel terzo set

Parte fortissimo Sinner, che strappa subito il servizio a Jarry. L'azzurro vola 40-0, poi subisce il tentativo di recupero del cileno, ma chiude con un passante super.

11:29

Sinner vince il secondo set: 6-3

Sinner pareggia le sorti dell'incontro e porta a casa il secondo set. L'azzurro chiude 6-3: la sfida si deciderà al terzo.

11:26

Jarry resta nel set: 5-3

Jarry chiude con un ace un game lunghissimo, nel quale Sinner aveva rimontato dal 40-0, portando la sfida ai vantaggi. Sinner ora servirà per il set.

11:18

Sinner non lascia scampo a Jarry: 5-2

Ancora un turno di battuta perfetto per l'azzurro, che si porta sul 5-2. Jarry servirà ora per rimanere nel set.

11:15

Jarry va sotto, ma recupera: 4-2 per Sinner

Sinner vola sullo 0-30, ma poi subisce il recupero di Jarry, che tra ace, servizi vincenti e spettacolari chiusure a rete, riesce a portare a casa il game.

11:09

Sinner in rimonta: 4-1

Jarry parte forte e vola sullo 0-30: Sinner torna in corsa con un servizio vincente e poi, al termine di uno scambio bellissimo, sfrutta un errore del cileno (30-30). L'azzurro chiude il game con due servizi vincenti.

11:05

Jarry perfetto al servizio: 3-1 per Sinner

Sinner vola 15-30, ma Jarry, come da consuetudine, si affida al servizio: e guadagna il game.

11:00

Sinner vola sul 3-0

Turno di servizio perfetto per Jannik Sinner, che tiene il game a zero e vola sul 3-0.

10:57

Break di Sinner: 2-0 nel secondo set

Sinner parte fortissimo e vola sullo 0-40. L'azzurro sbaglia un dritto, poi Jarry mette a segno un gran punto a rete (30-40). Sulla terza palla break, il cileno commette un errore con il dritto e regala il break a Sinner.

10:52

Sinner parte forte nel secondo set: 1-0

Partenza a razzo di Sinner, che tiene a zero il servizio nel primo game del secondo set.

10:47

Jarry vince il primo set: 6-4

Sinner vola 15-30, ma Jarry recupera e realizza un ace nel momento chiave (40-30). Sul set point, il cileno commette un doppio fallo, che riporta in corsa l'azzurro. Ai vantaggi Jarry è perfetto e chiude con un altro ace. Primo set per il cileno

10:41

Sinner resta in corsa: 5-4

L'azzurro tiene il servizio e resta in corsa per il primo set. Ora dovrà cercare di strappare il servizio a Jarry per rimanere in partita.

10:37

Jarry vola sul 5-3

Sulle ali dell'entusiasmo e spinto da un servizio ancora perfetto, Jarry mantiene il servizio e vola sul 5-3, senza concedere neanche un punto a Sinner. L'azzurro ora servirà per rimanere nel set.

10:34

Sinner cede il servizio: 4-3 per Jarry

Nicolas Jarry guadagna il primo break della partita, strappando il servizio a Sinner (che commette un paio di errori gratuiti da fondo campo). 4-3 per il cileno.

10:30

Regna l'equilibrio: 3-3

Ancora un turno di battuta senza sbavature per Jarry, che mantiene il servizio (concedendo un solo punto a Sinner): il cileno chiude l'ultimo punto a rete con una perfetta volèe.

10:25

Sinner perfetto al servizio: 3-2

Game a zero per Sinner, che sfrutta il servizio e si riporta in vantaggio: 3-2 nel primo set.

10:23

Jarry pareggia: 2-2

Ancora un turno di battuta senza errori per Jarry, che continua a servire con medie altissime. Sinner prova a rispondere (portando il game sul 30-30), ma poi si arrende ai servizi vincenti del cileno.

10:18

Sinner tiene il servizio: 2-1

Game perfetto di Sinner, che tiene il servizio e si riporta in vantaggio: 2-1

10:14

Jarry si aggrappa al servizio: 1-1

Jarry parte con un ace e un servizio vincente, ma Sinner risponde colpo su colpo. Sul 30-30 il cileno mette a segno altri due servizi vincenti e pareggia: 1-1

10:10

Sinner parte forte: 1-0

Sinner inizia costruendo un punto con il dritto, poi sfrutta due errori di Jarry per portarsi sul 40-0. Il numero uno del mondo chiude il game a rete con un bel passante al volo.

10:07

Sinner-Jarry, inizia il match

Parte la sfida tra Jannik Sinner e Nicolas Jarry, valevole per il primo turno del torneo di Pechino. Al servizio il numero uno del mondo.

10:02

Sinner e Jarry entrano in campo

Tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner a Pechino. Il numero uno del mondo e Jarry entrano in campo per il riscaldamento.

9:47

Kotov batte Zhou: ora tocca a Sinner

Kotov si impone in tre set 1-6, 6-3, 7-5 Zhou e approda al secondo turno. Ora tocca a Sinner affrontare Jarry

9:32

Cocciaretto ok: battuta Rodionova

Elisabetta Cocciaretto batte in tre set l'australiana Arina Rodionova, con il punteggio di 4-6 6-4 6-3, e supera il primo turno al torneo di Pechino.

9:24

Pechino, il cammino degli italiani

Le prove dei tennisti azzurri a Pechino: vanno ko sia Arnaldi che Sonego. (LEGGI TUTTO...)

9:15

Sinner in campo dopo Zhou-Kotov

Il match tra Jannik Sinner e Jarry, esordio all'Atp di Pechino dell'azzurro, prenderà il via al termine della sfida tra Zhou-Kotov. I due sono al terzo set.

9:05

Sonego ko a Pechino

Lorenzo Sonego è stato sconfitto all'esordio a Pechino. L'azzurro è stato battuto da Mannarino in tre set 1-6, 6-2, 6-3.

8:53

Tutto sulla sfida tra Sinner e Jarry

Tutte le info e le curiosità sul match tra Jannik Sinner e Nico Jarry (LEGGI TUTTO...)

8:46

Il momento di Jarry

Jarry, oggi numero 28 ATP, in crisi nera. Dopo la straordinaria finale al Foro Italico, infatti, Nico ha racimolato una sola vittoria a fronte di sette match persi.

8:35

Alcaraz e la risposta a Sinner sul calendario

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo di Pechino, Alcaraz ha mandato un messaggio a Sinner sul calendario (LEGGI TUTTO...)

8:11

Torneo Pechino, il montepremi

Al vincitore del torneo ATP 500 di Pechino andranno 622.668 mila euro e 500 punti per il ranking. L’altro finalista circa la metà 335.019 e 330 punti.

7:56

Sinner e il nuovo staff

Pechino sarà anche il primo torneo di Jannik Sinner con i nuovi componenti del suo staff. Marco Panichi (preparatore fisico) e Ulises Badio (fisioterapista), entrambi ex collaboratori di Novak Djokovic, sono presenti in Cina insieme con coach Simone Vagnozzi.

7:34

Atp Pechino, gli altri azzurri in gara

Flavio Cobolli se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, testa di serie n.8; in campo anche Lorenzo Sonego contro il francese Adrian Mannarino ed Elisabetta Cocciaretto contro l’australiana Arina Rodionova. Domani tocca a Lorenzo Musetti, che reduce dalla finale a Chendu affronterà il belga Zizou Bergs.

7:25

Il precedente tra Sinner e Jarry

C’è un solo precedente tra Sinner e Jarry e risale al match sull'erba di s'Hertogenbosch, in Olanda, nel 2019. Vittoria del cileno per 7-6(4) 6-3. L'azzurro aveva 17 anni.

7:15

ATP 500 Pechino, inizia l'avventura di Sinner

Ci siamo, Jannik Sinner fa il suo debutto al torneo ATP 500 di Pechino. Lo scorso anno vinse iniziando la sua scalata alla vetta del tennis mondiale. Ora vuole partire bene e andare il più avanti possibile. Sfiderà il cileno Jarry a partire dalle 9 circa.

Capital Group Diamond Stadium - Pechino