Sinner, la coincidenza con gli Us Open che fa sognare i tifosi: è già successo

Come agli Us Open, Sinner a Pechino parte in salita. A McDonald aveva concesso il primo set 6-2 a New York al primo turno: veniva dalla bufera doping che lo aveva fortemente destabilizzato. Poi però ha alzato l'asticella e non c’è stato niente da fare per l'americano e per tuttti gli altri avversari incontrati fino al trionfo in finale. La speranza è che la falsa partenza sia di buon auspicio, perché la stessa cosa è successa al debutto a Pechino: Sinner ha sofferto la battuta potentissima di Jarry. È vero anche che il cileno ha giocato un tennis stellare per 38 minuti, tanto è durato il primo set che si è concluso 6-4 in suo favore. Poi però è salito in cattedra Jannik: con il secondo set vinto 6-3 ha ristabilito la parità. Nel terzo non c'è stata praticamente partita. Jarry è riuscito ad annullare solo un match point, ma poi si è dovuto piegare 6-1. Jannik è ripartito così, con una vittoria in rimonta contro il numero 28 al mondo in 116 minuti e alla fine ha mandato un bacio verso il cielo, per la zia scomparsa da poco a cui era legatissimo: le aveva dedicato la vittoria dello Slam a New York.