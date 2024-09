Sinner, l’incredibile messaggio per Totti: “Dopo il padel vieni a sciare con me e…”

"Sinner? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero uno al mondo . Casualità? non credo". Hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni di Francesco Totti che aveva commentato così i trionfi del tennista azzurro ai microfoni di Sky Sport durante un evento organizzato da un suo sponsor. A pochi giorni da quelle parole è arrivata la risposta di Sinner, che nel frattempo è stato scelto per guidare i 18.000 volontari che saranno impegnati nell’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici invernali .

Sinner: "Se Totti sciasse con me..."

In un video realizzato per la pagina social ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Sinner ha simpaticamente risposto al capitano della Roma: "Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna direi quindi grazie mille a lui. Se Francesco sciasse con me, se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, è probabile che lo vediamo a Milano Cortina".