Dal 48% di prime in campo nella finale persa con Alcaraz agli Us Open al 77% del primo turno con Cilic a Pechino. Sinner aveva detto che avrebbe lavorato su diverse cose da aggiustare, il servizio in primis, e i risultati si sono visti in campo nel torneo Atp 500 sul cemento. Jannik è ripartito, 16 giorni dopo quella finale persa che gli è costata anche lo scettro nel ranking Atp, con una vittoria netta: 6-2 6-2 in un'ora e 21 minuti di gioco. Il numero due al mondo è stato sempre in controllo del match sperimentando anche qualche variazione: solo 10 errori gratuiti e tanta sostanza. Cilic, ex numero 3 al mondo, ha capito subito che c'era poco da fare anche se non ha mollato fino alla fine: è riuscito anche ad annullare due match point a Sinner sul 5-1 prima di arrendersi. Ora Sinner sfiderà il francese Atmane, già sconfitto in semifinale a Cincinnati.

Ancora una volta Jannik ha provato il serve and volley sul 30-0, ancora senza successo, ma sembra stia sperimentando qualche variante. Comunque conferma il break mettendo a segno anche un ace.

Due doppi falli di Cilic e Sinner si prende il doppio break di vantaggio: Jannik è in totale controllo del match.

Cilic sembrava ormai essersi arreso, poi però con un moto d'orgoglio annulla due match point a Sinner e porta il game ai vantaggi e alla fine la spunta. Ora Sinner serve per il match.

"Ho cercato di mettere molta concentrazione soprattutto nelle partite di primo turno, perché lì molte cose possono non funzionare. Oggi una grande performance, ho cercato di prepararmi al meglio, sono arrivato prestissimo. Lui è un grande giocatore, sono riuscito a breakkarlo presto in tutti e due i set e questo mi ha dato fiducia. Penso molto al servizio in questo periodo, a volte sono un po' lento, spero che diventi sempre più automatico. Spero di riuscire a fare quello che sto provando, cioè mescolare e cambiare, lo fanno tutti i tennisti".

13:57

Cilic interrompe la striscia di Sinner: 1-0 nel secondo set

Cilic riparte benissimo, interrompendo la serie di 5 giochi consecutivi per Sinner. Primo turno di servizio chiuso 40-15 dal croato

13:51

Sinner vince il primo set 6-2

Cilic annulla un set point a Sinner, ma Jannik sfrutta il secondo e si porta a casa il primo set 6-2 in 39 minuti.

13:45

Altro break Sinner: 5-2, ora serve per il set

Altro break per Sinner che tiene ancora Cilic a zero, questa volta in risposta: 14-2 per Jannik negli ultimi sedici punti, sta prendendo il largo

13:41

Sinner consolida il break, avanti 4-2

Sinner consolida il break con un game impeccabile al servizio chiuso a zero per la prima volta.

13:38

Break Sinner: 3-2 con Cilic

Sinner si guadagna tre palle break, e questa volta è buona la terza: Cilic ne aveva comunque annullate due.

13:32

Sinner-Cilic 2-2 nel primo set

Sinner chiude 40-15 senza soffrire. Unico 15 concesso quando ha provato il serve and volley senza successo.

13:28

Cilic avanti 2-1 con Sinner nel primo set

Cilic porta a casa un altro game ai vantaggi, mettendo a segno un altro ace sul 40-40, e questa volta non concede break. Sinner deve ancora sciogliersi un po'.

13:23

Sinner tiene il servizio: 1-1 con Cilic

Sinner chiude 40-30 il suo primo turno al servizio, mettendo due buone prime a inizio del game.

13:18

Palla break sciupata da Sinner: Cilic avanti 1-0

Subito palla break per Sinner, che però non riesce a sfruttarla. Cilic porta a casa il game ai vantaggi.

13:06

Sinner sceglie di ricevere, inizia Cilic al servizio

Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere.

12:58

Chi è Cilic, l'avversario di Sinner

Marin Cilic è un tennista croato, domenica compirà 37 anni ed attualmente è numero 97 al mondo: ha vinto lo Us Open nel 2014, secondo giocatore croato a trionfare in uno Slam dopo Goran Ivanisevic. È stato finalista anche a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018.

12:55

Sinner, il tabellone fino alla finale a Pechino

Il possibile cammino di Jannik Sinner fino alla finale a Pechino:

secondo turno: Atmane

quarti: Bonzi

semifinale: De Minaur/Mensik

finale: Zverev/Musetti/Medvedev

12:29

Sinner a Pechino, come è andata negli anni precedenti

L'anno scorso Sinner si è fermato solo in finale, sconfitto da Carlos Alcaraz. Nel 2023 invece aveva trionfato in finale contro Medvedev.

12:16

Sinner, ecco il piano per tornare numero uno

Sinner torna in campo oggi a Pechino, 16 giorni dopo la sconfitta in finale agli Us Open contro Alcaraz, che lo ha anche scavalcato in classifica. Ecco il piano di Jannik per riprendersi lo scettro: leggi qui

11:54

Le parole di Sinner alla vigilia: "Il mio tennis è quello che conoscete"

"Non vi aspettate che io entri in campo e giochi solo serve and volley - le parole di Sinner alla vigilia del match - o solo slice di rovescio. Il mio tennis è quello che conoscete, serve equilibrio e ogni tanto qualcosa in più. In queste settimane abbiamo riflettuto molto e sto cambiando tante piccole cose. Il mio margine d’errore in questo torneo sarà più alto, servirà tempo e vediamo quanto durerà il processo. Adesso è il momento anche di scoprire come andrà in partita che sappiamo essere diversa dall’allenamento".

11:40

Paura per Alcaraz a Tokyo: si accascia a terra infortunato

Paura per Alcaraz a Tokyo. Il numero uno al mondo si è accasciato a terra per un infortunio alla caviglia sinistra. Leggi i dettagli

11:38

Alcaraz a Tokyo, in campo contro Baez

Intanto Alcaraz è in campo a Shangai contro Baez, la partita è iniziata da poco. Carlos quest'anno ha scelto il torneo Atp 500 di Tokyo e non di Pechino: il motivo però non è evitare Sinner. Leggi qui la spiegazione

11:37

A che ora gioca Sinner

L'esordio di Jannik Sinner nel torneo di Pechino è previsto non prima delle 13 ora italiana, sarà il match che aprirà la sessione serale e il quarto in programma nella giornata.

11:36

Un solo precedente tra Sinner e Cilic

C’è un solo precedente tra Sinner e Cilic, e risale al 2021, quattro anni fa: ai quarti di finale di Coppa Davis Jannik si è imposto con il punteggio di 3-6 7-6 6-4.

