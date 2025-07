Wimbledon, numeri da record su Sky per la sfida tra Sinner e Dimitrov: tutti i dettagli

ROMA - Spettacolo in campo sotto gli occhi di 'King Roger' Federer e un'altalena di emozioni nell'ottavo di finale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, con il bulgaro capace di strappare i primi due set al numero uno del mondo e poi costretto al ritiro per un infortunio muscolare (al pettorale) dopo che in precedenza era stato l'azzurro a chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema al gomito dovuto a una caduta avvenuta a inizio match.

Wimbledon, ascolti da record su Sky per Sinner-Dimitrov

Alla fine è stato quindi Jannik a staccare il pass per gli ottavi al termine di una sfida che è stata trasmessa in esclusiva su 'Sky' ottenendo nel complesso oltre 2,5 milioni di spettatori unici. È la seconda giornata migliore di sempre per il torneo londinese, dopo la finale con Berrettini del 2021. In particolare, l'incontro tra Sinner e Dimitrov ha ottenuto 946 mila spettatori medi in 'Total Audience' (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con il 5,2% di share TV. Si tratta del quarto match più visto della storia di Wimbledon su Sky. Molto bene anche la sfida tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton (vinta dallo statunitense), con 276 mila spettatori medi in Total Audience e il 2,8% di share TV, e tra Flavio Cobolli e Marin Cilic (vinta dall'azzurro), con 271 mila spettatori medi in Total Audience* e il 2,4% di share TV.