Italia-Bulgaria diretta Mondiali Volley: segui la finale oggi LIVE

Italia-Bulgaria 1-0 (25-21)

13:19

Muro di Russo e 14-11 per gli azzurri: time-out Bulgaria

Con Giannelli in battuta l'Italia riallunga sul 14-11 con un muro di Russo. Time-out chiamato dalla Bulgaria.

13:16

Reazione della Bulgaria che risale a -1, time-out De Giorgi

Trascinata dai fratelli Nikolov, la Bulgaria risale fino al -1: con la sua Italia ora avanti 11-10, il ct azzurro De Giorgi chiama il time-out.

13:11

Michieletto e poi muro di Giannelli: azzurri avanti 10-5

Schiacciata vincente di Michieletto e poi un muro di Giannelli fanno volare l'Italia nel secondo set: azzurri avanti 10-5 sulla Bulgaria.

13:10

Ace di Bottolo! Italia avanti 8-5, time-out per i bulgari

Ace di Bottolo e +3 Italia, ora avanti 8-5 nel secondo set della finale mondiale contro la Bulgaria di Blengini che ora chiama il time-out.

13:08

Pipe di Michieletto e +2 Italia: 6-4

Strepitosa pipe di Michieletto e +2 Italia nel secondo set della finale dei Mondiali contro la Bulgaria: azzurri avanti 6-4.

13:05

Avvio di secondo set equilibrato: 2-2

Avvio di secondo set equilibrato nella finale tra Italia e Polonia: 2-2 il punteggio, dopo che gli azzurri si sono aggiudicati il primo parziale.

13:01

+++ Il primo set è dell'Italia: 25-21 per gli azzurri! +++

Il primo set è dell'Italia: gli azzurri chiudono alla grande il parziale (25-21) con un punto di Bottoli e ora sono avanti nella finale dei Mondiali di volley maschile contro la Bulgaria.

12:57

Doppio muro e la Bulgaria torna a -1: time-out per De Giorgi

Dopo un errore in battuta di Michieletto, Romanò e Bottolo vengono fermati dal muro della Bulgaria che torna a -1: sul 21-20 per l'Italia il ct azzurro De Giorgi chiama il time-out.

12:55

Ace di Michieletto: 21-17 per gli azzurri

Ace di Michieletto e Italia a +4: ora gli azzurri guidano 21-17 sulla Bulgaria nel primo set della finale dei Mondiali di volley.

12:51

Romanò, Bottolo e Giannelli: L'italia riallunga sul 17-14

Attacchi a segno di Romanò e Bottolo, poi muro vincente di Giannelli: l'Italia riallunga a +3 sulla Bulgaria (17-14).

12:45

Aggancio azzurro con Romanò: 12-12

L'Italia riaggancia la Bulgaria sul 12-12 con una schiacciata vincente di Romanò.

12:44

I bulgari tengono testa agli azzurri e vanno a +2

La Bulgaria si conferma un'ottima squadra e tiene testa agli azzurri: ora l'Italia è sotto (10-12)

12:38

Regge l'equilibrio: azzurri avanti 8-7

Regge l'equilibrio in questo avvio di finale: Italia avanti 8-7 sulla Bulgaria nel primo set.

12:35

Parte bene l'Italia: 4-2

Buona la partenza dell'Italia, avanti 4-2 sulla Bulgaria all'inizio di primo set.

12:31

Iniaziata la finale Italia-Bulgaria: c'è Anzani tra gli azzurri

Iniziata la finale dei Mondiali di volley maschile tra Italia e Bulgaria. Questo il sestetto scelto dal ct azzurro De Giorgi, che ha preferito iniziare con l'esperto Anzani al posto di Gargiulo: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Anzani, Balaso libero.

12:26

Inni nazionali alla SM Mall of Asia Arena : tra poco via alla finale

Vengono eseguiti gli inni nazionali alla SM Mall of Asia Arena, dove tra poco Italia e Bulgaria si sfideranno nella finale dei Mondiali di volley maschile.

12:19

L'infortunato Lavia tifa dagli studi tv e rivela: "Stamattina..."

Nella finale di Manila tra Italia e Bulgaria non ci sarà tra gli azzurri Daniele Lavia, che ha dovuto saltare i Mondiali per infortunio ma tifa per i suoi compagni dagli studi tv di Rai 2: "Mi dispiace non poter essere lì, stamattina ci siamo sentiti in videochiamata con la squadra - ha rivelato a ridosso dell'inizio della partita -. In questo torneo i ragazzi sono partiti un po' sottotono, ma dalla fase a eliminazione diretta hanno iniziato a spingere, con Michieletto trascinatore e Giannelli tornato ai suoi livelli migliori. Tutti hanno dato un contributo in questa squadra e tutti anche oggi dovranno dare il massimo".

12:14

I fratelli Nikolov, Blengini e il sogno dai tempi della guerra: i 'segreti' della Bulgari a

I fratelli Aleksandar e Simeon Nikolov, figli di Vlado, guidano la Bulgaria del ct italiano Blengini in una finale dei Mondiali che per i bulgari mancava da Berlino '70 (l'ultima medaglia a Giappone 2006). APPROFONDISCI

12:08

Gli azzurri fanno sognare: ottimi gli ascolti tv

L'ottimo successo dell'Italia sulla Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley non è stato una grande evento solo in campo, ma lo è stato è stato anche nelle case degli italiani. La diretta tv su Rai2 è stata seguita, infatti, da ben 2.220.000 spettatori per uno share del 17.3%. Buoni anche gli ascolti dello studio post partita con 1.741.000 spettatori e il 13% di share.

12:03

Blengini entra nella storia del volley italiano: il motivo

Con la finale di oggi tra la 'sua' Bulgaria e l'Italia, il coach Gianlorenzo Blengini entra nella storia del volley azzurro: sarà il primo allenatore italiano a disputare sia la finale dei Giochi Olimpici (perse proprio alla guida dell'Italia quella di Rio 2016) sia quella dei Mondiali.

12:00

Bulgaria di nuovo in finale dopo 55 anni

Grazie al 3-1 rifilato alla Repubblica Ceca in semifinale (25-20, 23-25, 25-21, 25-22) la Bulgaria tornerà a disputare oggi contro l'Italia la sua seconda finale mondiale a distanza di 55 anni da quella persa nel 1970 contro l’allora Germania dell’Est.

11:53

Il ct azzurro De Giorgi sogna la cinquina iridata

Per il ct azzurro Ferdinando De Giorgi, quella di oggi tra la sua Italia e la Bulgaria, sarà la quinta finale della carriera dopo quelle vinte come giocatore dal 1990 al 1998 e da commissario tecnico nel 2022.

11:46

Italia in finale, siamo diventati un popolo di pallavolisti

"Italia in finale, siamo diventati un popolo di pallavolisti": questo il titolo del commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. LEGGI TUTTO

11:39

Sesta finale mondiale per l'Italia, che ha 4 titoli in bacheca

Per l’Italvolley maschile si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia (mai nessuna però contro la Bulgaria come accadrà invece oggi) dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro).

11:35

Mondiali volley, bronzo alla Polonia: 3-1 alla Repubblica Ceca

In attesa della finale tra Italia e Bulgaria, è stata la Polonia (battuta dagli azzurri in semifinale) ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo ai Mondiali di volley maschile in corso a Manila, nelle Filippine: gli uomini di Grbic hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-21) al termine di una gara durante la quale hanno dimostrato una certa superiorità. Per la Polonia si tratta della seconda medaglia consecutiva dopo l'argento di tre anni fa a Katowice.

11:30

Italia-Bulgaria: dove vederla in diretta tv e in streaming

La finale dei Mondiali di volley maschile, che vedrà di fronte nelle Filippine l'Italia di De Giorgi e la Bulgaria di Blengini, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

SM Mall of Asia Arena, Manila (Filippine)