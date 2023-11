MONZA- Ibrahim Lawani non è più un giocatore della MINT Monza. Il club della presidente Marzari ha annunciato oggi la rescissione consensuale del rapporto con l'opposto francese, ingaggiato in estate dopo la brillante stagione a Taranto. Qualcosa non è andato per il verso giusto in questi pochi mesi di campionato ma Ibrahim saprà dimostrare altrove tutto il suo valore.