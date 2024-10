L’Italia di Pablito diventa Leggenda

In principio fu lo stupore: Italia-Polonia 0-0 il 14 giugno. Francamente ci aspettavamo di più. Poi fu la delusione: Italia-Perù 1-1 il 18 giugno. Non vinciamo una partita, ora si rischia. Alla fine del girone fu la vergogna: 1-1 col Camerun il 23 giugno. Riuscimmo a superare il turno, dietro la Polonia, solo perché avevamo segnato un gol in più del Camerun, due gol fatti e due subiti noi, uno fatto e uno subìto loro. Per una rete evitammo il sorteggio. A Coverciano, allora tempio di Italo Allodi, uno dei giovani allenatori corsisti, Eugenio Fascetti, sbattè la borsa in terra e davanti ai giornalisti dettò la frase che fece epoca: «Mi vergogno di Bearzot». Non era il solo. Tutto il Paese era indignato, tantoché Antonio Matarrese, sensibile agli umori del popolo, all’epoca presidente della Lega, piazzò un’altra di quelle frasi rimaste celebri: «Li prenderei a calci nel culo». Non i camerunensi, ovviamente. La stampa tutta contro Bearzot. Tutta tranne il Guerin Sportivo che aveva fatto una scelta non di campo (perché il campo suggeriva ben altri pensieri), ma di fede. Fra critiche e insulti, l’Italia di Paolo Rossi (che non si reggeva in piedi), Tardelli, Antognoni, Zoff , Scirea, Bruno Conti, Gentile (ne avessimo oggi la metà...) era comunque sbarcata nel girone a tre che precedeva le semifinali. Figuriamoci, in quel gruppo c’erano l’Argentina di Maradona. E Passarella. E Ardiles. E Daniel Bertoni. E Kempes. Erano i campioni del mondo in carica. L’altra squadra era il Brasile di Zico. E Falcao. E Junior. E Socrates. E Cerezo. Ridevano, ridevamo, in Italia. Ma dove andiamo con questa Italia? Continuammo a ridere dopo Italia-Argentina 2-1, ma non per scherno. Ridevamo perché la Nazionale derelitta, quell’ammasso di giocatori che erano stati presi a calci in culo (a parole...) avevano battuto i campioni del mondo. Perché Gentile non aveva fatto vedere palla a Maradona (esageriamo un po’, dai), perché ora Italia-Brasile era una specie di finale del girone visto che la sfida diretta delle due sudamericane da sempre in lotta fra loro era finita con la vittoria della Seleçao per 3-1. A differenza reti, meglio il Brasile dell’Italia, dunque non ci restava che vincere.