Studiava Tacito e Socrate poi Pozzo scrisse la storia

L'uomo della svolta

Con Giorgio Vaccaro, presidente della Figc, e Ottorino Barassi, segretario federale, ha cambiato la storia della Nazionale. Si dichiarava distante dalle logiche del regime. Nel 1929 aveva accettato il ruolo di commissario tecnico continuando a lavorare per la Pirelli e a scrivere per La Stampa. Ricopriva l’incarico di selezionatore senza ricevere compensi. Si era fatto riconoscere solo un rimborso spese per i treni e gli alberghi. Negli Anni Trenta i due moduli in voga erano il 2-3-5, ribattezzato “Piramide di Cambridge”, e il ”WM” inventato nell’Arsenal da Herbert Chapman. Pozzo li aveva rivisitati in parallelo con Hugo Meisl, che viveva a Vienna, guidava l’Austria e proveniva sempre dall’ambiente del giornalismo. Era nato così il 2-3-2- 3, il ”WW”, un disegno tattico che prevedeva una nuova fi gura, il centromediano metodista, chiamato a impostare la manovra. Una svolta profonda, un segnale di modernità.

La costruzione

Complesso il processo di costruzione dell’Italia campione del mondo nel 1934. Poteva essere convocato solo chi era iscritto al PNF. Da romanzo l’incontro con Attilio Ferraris IV, che Pozzo aveva rintracciato in una trattoria di Testaccio, mentre il difensore spendeva soldi a zecchinetta, tra nuvole di fumo e tavoli da biliardo: indossava ancora la maglia della Roma, era in attesa di passare alla Lazio. Non conduceva una vita da atleta, confidò al ct di fumare quaranta sigarette al giorno. Forte il legame tra Ferraris IV e Eraldo Monzeglio, che veniva invitato spesso a Villa Torlonia per giocare a tennis con Mussolini. Pozzo aveva faticato a convincere il portiere Gianpiero Combi: era andato a trovarlo nel suo bar, dove l’aristocrazia torinese si riuniva per l’aperitivo. Gigi Allemandi, invece, era stato riabilitato grazie all’amnistia firmata da Lando Ferretti, presidente del Coni: proveniva da una squalifica per il calcioscommesse. Una Nazionale pensata anche intorno a “Mumo” Orsi, originario di Avellaneda, ex Independiente: Edoardo Agnelli era riuscito a farlo arrivare alla Juve garantendogli un ingaggio da 96.000 lire, una villa a due piani in collina e una Fiat 509. Ala sinistra, finte e cross. Orsi suonava il violino. Oriundo come Enrique Guaita, “los profesores” di La Plata, e Luisito Monti, cresciuto nel San Lorenzo de Almagro. L’artista era Giuseppe Meazza, che a quattordici anni già incantava nell’Inter e aveva una tifosa speciale, sua mamma Ersilia, pronta a portarlo in chiesa per la messa prima delle partite.

Il trionfo

L’Uruguay di Pedro Cea, “el Vasquito”, aveva conquistato il Mondiale del 1930 a Monte- video battendo l’Argentina di Guillermo Stabile. L’Italia organizzò l’appuntamento del 1934 dopo una riunione a Parigi con la Fifa. Sedici squadre, diciassette partite a eliminazione diretta, otto stadi: dal Littorio di Trieste all’Urbe di Roma. Pozzo portò la squadra in ritiro a Stresa, sul lago Maggiore: il gruppo dormiva all’albergo Alpino Fiorente, dove c’era un giardino con un campo da bocce. Gli allenamenti si svolge- vano a Carciano. Debutto perfetto: 7-1 agli Stati Uniti, tripletta di Angelo Schiavio, 242 gol con il Bologna. Meazza si prese la scena nella ripetizione a Firenze del quarto contro la Spagna (1-0). Mentre Guaita, centravanti della Roma, decise la sfi da con l’Austria, il Wunderteam di Meisl (1-0). Tutto in due settimane, fi no al trion- fo del 10 giugno a Roma: 2-1 in rimonta sulla Ceccoslovacchia di Puc e del capocannoniere Nejedlý (5 gol). Pareggio di Orsi all’81’ e nei supplementari la perla di Schiavio, davanti al portiere Planicka.