Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Oggi il Corriere dello Sport compie 100 anni. Un traguardo straordinario, un segno di vitalità e freschezza, oltre che dell’importanza che questo giornale ha assunto nel panorama editoriale italiano e internazionale, anche attraverso il web. È soprattutto l’occasione per ringraziare i milioni di lettori che ci hanno seguito lungo un percorso fatto di impegno, lealtà nei loro confronti, professionalità e libertà. Valori che, per l’occasione, vengono premiati da testimonianze eccezionali come quella del Capo dello Stato