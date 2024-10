Cento anni Corriere dello Sport, gli auguri di Azzi: "Un grazie sincero"

Paolo Azzi, il messaggio per il Corriere dello Sport

Per l'occasione anche Paolo Azzi, Presidente Federazione Italiana Scherma, ha voluto fare i suoi auguri: "Un secolo di storia nello sport e per lo sport. La grande famiglia della scherma italiana, con affetto, stima e riconoscenza, rivolge i più affettuosi auguri al Corriere dello Sport, da 100 anni punto di riferimento per gli sportivi italiani. Un grazie sincero per la vostra narrazione quotidiana – fatta di professionalità e passione – delle vicende della scherma azzurra, dall’alto livello alle storie della nostra base, raccontando i valori che la nostra disciplina afferma e trasmette. Buon 100° compleanno Corriere dello Sport".