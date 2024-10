Il Grande Torino dei Grandi Eroi

La tragedia di Superga

La notizia che i ragazzi, che stavano per vincere il quinto scudetto consecutivo, fossero tutti morti, era volata a tempo di record giù dalla collina, aveva attraversato il Po, si era infilata nelle strade intorno a Palazzo di Città fino ai viali alberati e al cortile dello stadio Filadelfia, quando ancora le telescriventi non avevano battuto il primo flash dell’Ansa: «Un aeroplano proveniente da Lisbona è precipitato sulla collina di Superga, con esso ritornavano in Italia i giocatori della prima squadra del Torino... Essi sarebbero tutti deceduti e deceduti sarebbero anche tre giornalisti». La gente ascoltava e piangeva, poi era scappata a casa, come si fa sempre alla notizia di un disastro, mentre cominciavano a suonare le campane delle chiese, in un mesto concerto che chi lo aveva ascoltato, mai avrebbe dimenticato. In un attimo, era tutto finito, la magìa di una squadra immensa andata in frantumi. Il Grande Torino, uno dei simboli, insieme con Fausto Coppi, della rinascita dell’Italia, uscita a pezzi dalla tragedia della guerra, non c’era più. Il motivo per il quale i granata erano volati a Lisbona non faceva altro che aumentare l’idea di un destino più che crudele: c’era da giocare un’amichevole promessa da Valentino Mazzola a Ferreira, capitano della nazionale portoghese per celebrarne l’addio. Era finita 4-3 per il Benfica e l’ultima rete l’aveva segnata Romeo Menti. Reduce da un sofferto 0-0 a San Siro contro l’Inter (30 aprile, senza Mazzola infortunato), che signifi cava un passo decisivo verso lo scudetto (quattro punti di vantaggio a quattro partite dalla fi ne), la squadra era partita volentieri, nonostante le resistenze del presidente Ferruccio Novo, rimasto a casa per broncopolmonite, lui che, insieme al conte Marone Cinzano, aveva saputo trovare il meglio del meglio dei talenti calcistici italiani e dal 1943 al 1945, li aveva preservati dalla deportazione in Germania, sistemandoli alla Fiat.