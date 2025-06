“Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”: il documentario per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, fondato il 20 ottobre 1924 da un gruppo di giovani appassionati di sport e giornalismo guidati da Alberto Masprone e dal giovane Enzo Ferrari, celebra nel 2024 il suo centenario: cento anni di passione che hanno accompagnato ogni grande impresa sportiva del Paese. Per festeggiare questo importante traguardo, il Corriere dello Sport presenta il docufilm Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport, prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. Un’opera che racconta non solo la storia del giornale, ma anche quella dello sport che da un secolo anima le sue pagine e che andrà in onda sabato 14 giugno alle ore 22:50 su Rai 2.



Il titolo del film si ispira alla storica prima pagina del 12 luglio 1982, quando l’Italia campione del mondo in Spagna fu celebrata con il titolo "Eroici!", accompagnato da un record storico di vendite: 1.699.966 copie. Il docufilm è un viaggio emozionante attraverso cento anni di imprese sportive, raccontate dalle voci di chi le ha vissute: tre campioni del mondo del 2006, quattro medaglie d’oro olimpiche in discipline come salto in alto, nuoto, pallavolo e scherma, una leggenda del tennis, una dello sci, due tra i più grandi allenatori di calcio, il CT della nazionale di basket, giornalisti, dirigenti e tifosi. La narrazione, affidata alla voce di Luca Ward, accompagna lo spettatore in un vortice di emozioni, rendendo omaggio agli eroi dello sport e alla cultura sportiva che ha attraversato un secolo.