Discovery inaugura Dplay Plus

MILANO - Dplay, il servizio on demand di Discovery, il gruppo noto per i tanti eventi sportivi trasmessi sui propri canali, è sempre più ricco e completo. A partire dal 9 aprile nasce Dplay Plus, un’offerta senza precedenti che a soli 3,99€ al mese apre a tutti gli abbonati lo straordinario mondo dei contenuti pay targati Discovery. A quasi quattro anni dalla sua nascita e forte del successo di oltre 2 milioni di utenti unici al mese, Dplay cresce e arriva sul mercato con una proposta imperdibile con alcuni dei brand che hanno reso Discovery famosa in tutto il mondo: Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet e ID - Investigation Discovery. Un’offerta che si fonda sulla straordinaria qualità dei canali Discovery e prevede diverse funzionalità come il live streaming dei canali, migliaia di ore on demand,’box sets’ dedicati ai titoli cult, esclusive mondiali, anteprime accessibili solo agli abbonati, possibilità di vedere programmi senza pubblicità: il tutto con la semplicità d’uso e l’immediatezza che sono da sempre un punto di forza di Dplay. Accedervi è semplicissimo e grazie a un abbonamento mensile è possibile vedere in streaming e on demand, 24 ore su 24 e su qualsiasi device, Discovery Channel e Discovery Science. L’abbonamento a Dplay Plus, inoltre, dà accesso in modalità on demand anche ai contenuti di Animal Planet e ID-Investigation Discovery, canale interamente dedicato al crime. Grazie all’abbonamento a Dplay Plus sarà possibile vedere i “Box Sets” con tutte le stagioni di titoli culto. Al debutto sono oltre 1000 le ore di contenuto on demand disponibile per gli abbonati che potranno beneficiare di un periodo di prova gratuito di 14 giorni. Per gli abbonati Dplay Plus, inoltre, saranno previste anche alcune anteprime esclusive di contenuti premium dei canali free-to-air del gruppo. Con una media di oltre 2,1 milioni di utenti al mese e oltre 70 milioni di minuti visti a marzo, Dplay è uno dei servizi Ott più apprezzati dal pubblico italiano.