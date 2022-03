Lotta al match fixing, Austria: nove calciatori sospesi per partite truccate

ROMA - Nove giocatori della terza divisione del campionato austriaco di calcio sono stati provvisoriamente sospesi per sospette partite truccate: le indagini erano scattate lo scorso novembre, quando l’Ufficio federale di polizia criminale aveva effettuato alcune perquisizioni domiciliari e arresti per sospette combine. in seguito alle indagini penali in corso - risultato dell’intensa collaborazione tra i funzionari dell’Ufficio federale di polizia criminale, gli esperti della società Sportradar, del Play Fair Code e dell’ÖFB - sono stati sospesi Robert Bencun, Ratko Buljic, Dejan Cosic, Milos Gicic, Bartolomej Kuru, Marjan Markic, Dejan Nesovic, Philip Petermann e Andreas Strapajevic. La sospensione provvisoria, spiega agipronews, non riguarda solo l’attività di giocatore, ma si estende anche a qualsiasi altra attività relativa alle operazioni di una partita di calcio e non solo in Austria, ma in tutto il mondo. «L’integrità nello sport è un bene prezioso, indipendentemente dal campionato: ecco perché abbiamo deciso di approfondire e di far monitorare da Sportradar tutti gli eventi potenzialmente sospetti dall’inizio della stagione in corso, oltre ai corsi di formazione sulla prevenzione che vengono costantemente svolti dal Play Fair Code.In questo modo, potrebbe essere compiuto un passo importante nell’ambito della nostra politica di tolleranza zero sulle partite truccate», ha affermato il presidente dell’ÖFB, Gerhard Milletich.