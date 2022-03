"UND1C1", il nuovo gioco da tavolo sul calcio è pronto a stupire: cos'è e come funziona

Tutto parte dal progetto indipendente di tre ragazzi di Udine che non lavorano nel settore dei giochi da tavolo, ma che sono da sempre grandi appassionati di calcio, fantacalcio e PES. Dopo anni di perfezionamento e play testing, verrà lanciata il 15 marzo sulla piattaforma di crowdfunding kickstarter.com la loro creazione: "UND1C1 ". Si tratta di un simulatore calcistico da tavolo per due giocatori. È adatto per giocatori a partire dagli 11 anni di età e una partita dura all’incirca 60 minuti (ma la durata è modulabile in base alle preferenze dei giocatori). Il lancio ha lo scopo di reperire i fondi necessari alla messa in produzione in serie e all’acquisto dei diritti di immagine di squadre e calciatori reali. Le prime 50 copie vendute su Kickstarter saranno in super sconto a 39 euro, e le seconde 100 si venderanno a 49 euro. Tutte le rimanenti, a 59 euro.