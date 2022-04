“Olio al peperoncino nei preservativi”, la vendetta shock di una donna tradita

La vendetta è un piatto che va servito freddo, anzi piccante! Di questo avviso è Agustah , una 29enne del Texas che, dopo aver scoperto che il fidanzato la tradiva con una sua amica, ha deciso di mettere in atto un piano diabolico , iniettando nei preservativi di lui dell’olio di habanero. “All’inizio era un sogno, un gentiluomo. Era davvero gentile con me e mi sono innamorata di lui. Avevo dei sospetti che mi stesse tradendo perché ho trovato dei preservativi nella sua macchina, ma ha detto che li aveva comprati prima che ci incontrassimo e non si è mai ricordato di buttarli via”, ha dichiarato Agustah al Daily Mail.

“Olio di habanero nei condom”

“Non gli credevo e sono andata a controllare il suo telefono per scoprire se chattava con un’amica che conoscevo da oltre cinque anni. Avevo il cuore spezzato. Vedere l'uomo di cui mi fidavo e che pensavo fosse diverso tradirmi mi ha ferito e mi ha davvero spezzato lo spirito”, ha aggiunto la donna. “Ho usato una siringa per iniettare olio di habanero nei suoi preservativi. Due giorni dopo, questo clown torna a casa tenendosi il pacco e raccontando di aver utilizzato un gel doccia irritante in palestra”.

“Non riuscivo a smettere di ridere”

“Sono stata al gioco e gli ho detto di sdraiarsi mentre andavo a prendere il ghiaccio. Mi piacciono i cocktail speziati e ho sempre preparato il ghiaccio piccante per esaltarne i sapori. Ho preso i cubetti di ghiaccio, li ho messi in un asciugamano per il viso e l'ho aiutato a rinfrescarsi. Dopo un po' ha iniziato a urlare e ha detto che il ghiaccio stava peggiorando le cose”, ha rivelato la donna, soddisfatta della sua vendetta. “Non riuscivo a smettere di ridere, quindi ha capito e mi ha chiesto cosa avevo fatto. Gliel'ho detto e lui ha confessato di avere una relazione con la mia amica e si è scusato”. Agustah ha deciso di perdonarlo e ora i due sono tornati insieme.