Il sindaco L'Aquila ricorda i campioni del Grande Torino

Lo ha ricordato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, 'tifoso granata' sottolineando che " Per chi come me ama il Toro questa è una ricorrenza amara - ha aggiunto - Quel giorno doloroso persero la vita tutti i passeggeri: equipaggio, giornalisti, staff tecnico e giocatori. Invincibili, sopraffatti dal fato - ha concluso il primo cittadino aquilano - Quegli uomini, la loro storia, sono memoria e leggenda. Nel mio cuore granata, in quello di tanti altri come me, degli sportivi e degli italiani tutti".