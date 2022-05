DEEJAY TRI festeggia i suoi primi cinque anni: il 4 e 5 giugno il triathlon all’Idroscalo di Milano

Cinque anni di passione, di divertimento e di condivisione, cinque anni di DEEJAY TRI! Come da tradizione, l’estate dei triatleti non rispetta il calendario ma parte all’ Idroscalo di Milano sabato 4 e domenica 5 giugno con l’imperdibile manifestazione dedicata alla triplice disciplina nata dalla collaborazione tra Comune di Milano , Radio DEEJAY e TriO Events, con il supporto di Regione Lombardia , Città Metropolitana di Milano , Città di Segrate e Peschiera Borromeo .

Quest’anno il villaggio si sposterà presso la spiaggia Bosco (Ingresso Bosco Sud) per accogliere al meglio, in compagnia degli speaker di Radio DEEJAY, il popolo dei triatleti che vive la due giorni come l’appuntamento fisso della stagione. Ad oggi previsti già 2.500 partecipanti, che non perderanno questa imperdibile occasione per incontrarsi, condividere l’adrenalina di una nuova sfida e magari farlo insieme alla propria famiglia o ai propri amici, quel pubblico che da sempre rappresenta la forza di DEEJAY TRI.

IL PROGRAMMA GARE

A inaugurare il weekend ci sarà il format promozionale nato all’Idroscalo per stimolare gli sportivi nello scoprire e approcciare questo sport. Sabato 4 giugno alle ore 12.30 al via il Super Sprint (400m – 10km – 2.5km), mentre dalle ore 14 si proseguirà con l’Olimpico (1500m – 40km – 10km) che si svolgerà di nuovo anche nella modalità a staffetta. Ciascuno dei tre membri della squadra sarà quindi impegnato nel superamento di una specifica frazione, consentendo quindi agli specialisti di unire le proprie energie e ai neofiti di affrontare in team l’esperienza della distanza regina.

Domenica 5 giugno, invece, dalle ore 10 il triathlon Sprint (750m – 20km – 5km), che sarà seguito dalle gare per i più piccoli, in trepidante attesa dopo due anni di stop. Alle ore 13 in campo i 15-16enni iscritti al Super Sprint categoria Youth A (300m – 6km – 2km) e dalle 14 i tracciati dei Kids: Ragazzi 12-13 anni (200 m - 3000 m - 1000 m), Esordienti 10-11 anni (100 m - 1500 m - 500 m), Cuccioli 8-9 anni (50 m - 500 m - 250 m) e Mini Cuccioli 6-7 anni (25 m - 250 m - 100 m). Su deejaytri.com tutte le informazioni sui percorsi delle competizioni, riconosciute dalla FITRI, e le modalità di iscrizione, aperta fino al 30 maggio per Super Sprint e Olimpico e al 31 maggio per Sprint, Super Sprint Youth A e Kids.

“DEEJAY TRI coniuga con allegria due elementi fondamentali nella pratica di uno sport come il triathlon: la dimensione della sfida, personale prima che nei confronti degli avversari, e la capacità di coinvolgere il pubblico - dichiara Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano - Sono certa che questa edizione sarà molto apprezzata: grazie anche alle gare di piccoli e giovanissimi triatleti, il primo weekend di giugno all’Idroscalo sarà all’insegna dell’attività sportiva e del divertimento”.

“Il DEEJAY TRI è a sua volta un vero atleta – dichiara Linus di Radio DEEJAY – che non si piega davanti a nessuna difficoltà. Anzi, le usa per allenarsi, affinarsi e migliorare. Metafore a parte, in questi 5 anni siamo passati attraverso mille difficoltà, per cui questa dev’essere un’edizione ancora più carica di gioia e voglia di partecipare…Tri Like a Deejay!”

“DEEJAY TRI è la festa per eccellenza della nostra community - dichiara Andrea Rosa di TriO Events – Per questo siamo davvero felici di poter confermare il ritorno all’Idroscalo delle gare dei più piccoli nella giornata di domenica. Concludere un così impegnativo weekend con gli sguardi fieri e sorridenti dei giovani triatleti sulla finish line è quanto di più emozionante l’evento possa regalare anche al numeroso pubblico presente”.