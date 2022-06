Partito il nuovo volo Roma-Buenos Aires:a bordo dell’Airbus A350 Roberto Baggio

E’ partito ieri alle ore 21.40 il primo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires. Il volo è stato operato con il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l’evoluzione della sua immagine. Le nuove divise nate dal tea ITA insieme all’amabile consulenza stilistica di Brunello Cucinelli per la prima volta in operativo. I nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva . Il nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini . L’Airbus A350 che ha operato il volo inaugurale è quello dedicato a Roberto Baggio ed è stato proprio il "Pallone d'Oro" a presenziare il taglio del nastro ieri a Roma Fiumicino alle ore 20.00 salutando ospiti della stampa e passeggeri, cerimonia che ha avvalorato il forte legame con lo spirito azzurro e ITA Airways che ha dedicato ai campioni e campionesse italiane dello sport i suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350.

Il volo nuovo Roma - Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con 5 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere. Inoltre, grazie all’accordo di code share con Aerolíneas Argentinas, i clienti ITA Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni domestiche argentine, in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto. FLIGHT NR. DEP. ARR. Rome – Buenos Aires AZ680 21:45 06:50 Buenos Aires - Rome AZ681 12:40 06:40 Partita ad inizio marzo, la stagione estiva 2022 di ITA Airways prevede 63 nuove destinazioni, di cui 22 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Grazie agli accordi di code share con i maggiori vettori internazionali, ITA Airways continua ad espandere il network anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali – che danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la compagnia come in primis l’Europa e l’America, ma anche l’Africa e l’Arabia Saudita. I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso gli hub di altri vettori internazionali, di accedere a tutto il loro network nazionale. In tutto, sono 24 gli accordi di code share siglati ad oggi, per un totale di oltre 300 destinazioni servite su cui ITA Airways appone i propri codici.