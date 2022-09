ANIF promuove il #Beactive day: il 23 settembre porte aperte allo sport

Un momento importante di verifica e analisi

“Una campagna che rappresenta il lavoro svolto 365 giorni l’anno da tutti i centri sportivi, palestre e piscine sul territorio nazionale” - sottolinea Giampaolo Duregon, Presidente ANIF -. Lo sport ricopre un ruolo sociale di fondamentale importanza per tutti i cittadini ed il mancato riconoscimento dello sport come terapia è un grande danno economico per il nostro sistema sanitario. Grazie a iniziative di questo tipo possiamo creare tutti insieme un’onda mediatica che possa sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sia a livello europeo che nazionale”.



Analizzando i dati infatti la situazione è piuttosto allarmante: il costo della sedentarietà risulta di 80,4 miliardi di euro all’anno in Europa*, intesi spese per i Servizi Sanitari dei vari Paesi, essendo direttamente causa di parte delle principali malattie non trasmissibili (cardiopatie, diabete, tumori) ed indirettamente attraverso costi riferiti ad ansia e disturbi dell’umore. In termini generali, tale spesa equivale al 6,2% di tutti i costi europei relativi agli investimenti necessari sulla sanità, e risulta di 5 miliardi di euro più alta di quella relativa alla spesa mondiale annua di tutti i farmaci antineoplastici.

E la prospettiva è tutto meno che rosea: tale costo è infatti destinato ad aumentare fino a raggiungere nel 2030 il valore di 125 miliardi di euro.

Il #BEACTIVE DAY vuole essere un’opportunità per i club di tutta Europa di dimostrare che lo sport è e deve essere considerato protagonista nella risoluzione di queste problematiche. Durante la fiera RiminiWellness ANIF ha presentato il progetto #BEACTIVE DAY a tutti gli stakeholder italiani.

Ogni Paese si sta facendo promotore della campagna #BEACTIVE DAY attraverso migliaia di attività ed eventi gratuiti. Un importante ruolo avranno anche i canali digitali che sosterranno il progetto con l’hashtag #BEACTIVEDAY.

ANIF, in qualità di Partner per l’Italia, sta mettendo in campo tutte le proprie forze per tale iniziativa.

“Chiediamo il supporto a tutti gli impianti sportivi italiani - continua Duregon - affinché aprano la propria struttura per una giornata e facciano allenare tutti gratuitamente! Mi auguro di trovare la campagna “porte aperte allo sport” nei profili social di tutte le strutture perché rappresenta un importante invito al benessere e al tempo stesso un’opportunità per la struttura di entrare in contatto con nuovi appassionati e sportivi”.

Infine, da qui al 23 settembre, ANIF ha in programma altri eventi per promuovere l’attività fisica e creare cultura: su tutti dei Talks online con il coinvolgimento di personalità di spicco del mondo sportivo e scientifico.