Appio Claudio Eventi: la tua magica festa privata in piscina a Roma

Lo staff di Appio Claudio Eventi è collaudato ed altamente professionale, Propone soluzioni “All Inclusive” comprensive di: Location, Buffet, DeeJay, SIAE, Fotografo, e Bagnino in caso si voglia concludere l’evento con il bagno di mezzanotte e tutto il personale necessario per il corretto svolgimento dell’evento. .

Ogni evento è personalizzabile con vari servizi e per tale ragione è consigliabile mettersi in contatto con il responsabile dell'Appio Claudio e prendere un appuntamento in sede. Solo cosi avrete una panoramica completa dell’evento che volete organizzare e le varie opzioni disponibili. Siamo in grado di organizzare qualsiai evento. Dal Compleanno di 18 anni, alla Festa di Laurea passando per il Battesimo, Comunione e Cerimonie cosi come Feste Aziendali ed Eventi a Tema.