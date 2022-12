RC Auto: prezzi in crescita, ma risparmiare sul premio è possibile

È quanto rilevato dai dati dell' Osservatorio Assicurativo di Segugio.it , secondo cui assicurare un veicolo a quattro ruote è costato, in media, 368,8 euro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno . Il dato emerge dalla media dei migliori prezzi risultante dai preventivi auto del portale e continua il trend di aumenti che ha interessato anche i mesi di luglio (+1,2%), agosto (+4,8%), settembre (+5%) e ottobre (+6,8%). Una brusca inversione di marcia, dopo un lungo periodo in cui i prezzi delle polizze auto erano in continuo calo.

I rincari più rilevanti al Centro e al Sud

L’incremento di novembre è stato rilevato in tutta Italia, seppure con misure differenti. A guidare la classifica dei rincari è il Molise, regione dove i premi sono saliti mediamente del 24,1% rispetto a novembre del 2021. Seguono nella graduatoria la Calabria, che lo scorso mese ha segnato un incremento della tariffa media pari a +15,08% e la Sardegna con +13,8%. Guardando ai premi rca auto in valore assoluto, è la Campania a confermarsi la maglia nera d’Italia: qui per assicurare un’automobile si spendono in media 636,70 euro, oltre il 70% in più rispetto alla media nazionale. Tra le aree più care ci sono anche la Calabria, che occupa il secondo posto con un premio medio di 415,89 euro, e la Puglia con un valore medio pari a circa 404 euro. Il Friuli-Venezia Giulia è la Regione dove sottoscrivere una polizza RC Auto costa meno, con 255,06 euro.

Quanto si risparmia sulla polizza auto con la scatola nera

La scatola nera è un dispositivo elettronico capace di registrare una grande quantità di dati riguardanti il comportamento del mezzo e lo stile di guida dell’automobilista, inclusi i sinistri. Grazie al montaggio sulla vettura della scatola nera la compagnia potrà tutelarsi da eventuali frodi, in quanto le informazioni aiuteranno a ricostruire la dinamica di un eventuale sinistro e ad accertare se ci sono responsabilità del guidatore. Il maggior controllo sul veicolo e sugli eventi conseguenti alla guida consente alla compagnia assicurativa di concedere uno sconto sul premio. Un’indagine di Segugio.it ha evidenziato che l’entità di questo taglio prezzo si aggira sui 90 euro, dato relativo al primo trimestre 2022 calcolato confrontando i migliori preventivi che includevano la scatola nera con la miglior offerta senza il dispositivo. Le offerte con scatola nera sono più convenienti soprattutto nel sud Italia, in particolare in Campania, Calabria e Puglia, dove è possibile realizzare un risparmio rispettivamente di 269 euro, 118 euro e 103,3 euro rispetto alle stesse offerte che non la prevedono.

Contrastare gli aumenti con le assicurazioni online

Sono circa 30 milioni gli assicurati che si rivolgono alle compagnie tradizionali, un canale distributivo che si basa sulle agenzie: di questi, circa l’86% al momento del rinnovo preferisce continuare il rapporto con la propria assicurazione, evitando di valutare eventuali offerte più economiche. Per questo tipo di utenti il passaggio alle compagnie che operano principalmente attraverso il web porterebbe invece un importante risparmio, con un taglio medio del premio di oltre il 13% secondo quanto registrano i dati forniti dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Oltre che più conveniente, l’assicurazione online è flessibile, perché può essere sottoscritta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e comodamente da casa in pochi minuti.

Si risparmia anche confrontando

Un ulteriore vantaggio per gli assicurati si ottiene sul web attraverso le piattaforme che comparano le migliori soluzioni assicurative del mercato. Servendosi di portali come Segugio.it, è possibile ottenere in pochi minuti le offerte delle principali compagnie dirette e scegliere quella più conveniente. Per ottenere i preventivi basta inserire pochi dati (generalità dell’assicurato, modello di veicolo e storia assicurativa) e il sistema presenterà in automatico quelli più adatti a ogni differente profilo di assicurato.