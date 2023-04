Torna la Milano Football Cup

Al via la seconda edizione della Milano Football Cup, il torneo è nato lo scorso anno per iniziativa di Ludovico Lombardo, ex studente del Liceo Agnesi oggi studente universitario di Storia. Amante del calcio, tifoso del Napoli, Ludovico ha realizzato inizialmente un torneo tra 8 licei, poi quest'anno, con l'aiuto di altri amici, ha realizzato un torneo molto più strutturato che sta avendo un grande successo prima ancora di cominciare.Ci sono sponsor di maglia (Mullish), sponsor tecnici (Legea), ed è stato richiesto il patrocinio al comune di Milano che molto probabilmente verrà concesso. Il sindaco Beppe Sala dovrebbe assistere alla finale del 31 maggio. La prima partita sarà quella tra il Vittorini (campione in carica) e il Manzoni, che è la finale dello scorso anno. Sono attesi domani 1000 spettatori.Il torneo è strutturato con gironi stile Champions. Ci saranno cameramen (che sono gli stessi organizzatori) fotografi, Var e un drone che filmerà la partita.