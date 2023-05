Roma Latin Festival, il 24 si riparte

ROMA - Il 24 maggio riparte ufficialmente la stagione del Roma Latin Festival, nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, che dal 1995 travolge Roma con i suoi ritmi incalzanti e la sua contagiante vitalità. In questi 28 anni il Festival ha contribuito a promuovere la cultura delle diversità attraverso la contaminazione dei diversi linguaggi musicali ed espressivi favorendo l’incontro tra le diverse culture ed etnie.

Il primo concerto giovedì 25 maggio è stato affidato all’energico ATOMIC OTRO WAY, cantante, cantautore, rapper e coreografo dominicano che salirà nuovamente sul palco di Fiesta il 27 luglio, a seguire il 2 giugno e il 10 giugno il cantante cubano “LENIER”, che nel 2020 ha pubblicato il singolo “Bailando Contigo” con il cantautore vincitore di Grammy Nicky Jam , l’8 giugno “NOIZY” uno degli artisti della scena albanese più conosciuti in Europa, il 9 giugno e il 4 agosto LIRICO EN LA CASA” autore del pezzo di Dembow “Marianela (chiude la stagione dei concerti del mese di agosto), il 14 giugno il gruppo storico cubano “LOS VAN VAN”, una delle prime band che ha mescolato il Son cubano con il jazz e il rock, creando un originale progetto ritmico e armonico con le percussioni, 23 giugno e il 6 luglio “GENTE DE ZONA” gruppo cubano esploso a livello mondiale con successi come “Yo quiero”, “Bailando” e le collaborazioni con artisti come Jennifer Lopez, Laura Pausini e molti altri, Il 7 luglio i LOS 4 con il loro arriva l’esplosivo reggaeton, si chiude il 30 giugno con il “GRUPO EXTRA” la famosa band di musica latina.

Il grande Music Hall si sposta e trasloca (per motivi di capienza) a Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle per due concerti, quello del 12 luglio di “MALUMA” cantautore colombiano star del reggaeton, che arriva in Italia con i suoi numeri da record, oltre sessanta milioni di follower, e il 28 luglio la pluripremiata star internazionale della trap latina e del raggaeton “OZUNA”.

Il 21 luglio è la volta del cubano DIVAN che nel marzo 2022 ha ricevuto due dischi d'oro per il brano Pelearnos un Ratico[e per il brano Nadie Más, il 22 luglio il cubano Fernández Gallo, ovvero Paulito F.G. che si distingue per le sue linee melodiche ricercate, i passaggi ritmici non convenzionali ed una contenuta energia rock, il 26 luglio NORIEL , rapper, cantante e cantautore portoricano, sotto contratto con Sony Music Latin è diventato famoso dopo aver cantato con Maluma nella sua traccia "Cuatro Babys" e pubblicato un popolare album chiamato Trap Capos: Season 1. Il 2 Agosto arriva la band dei CHARANGA HABANERA un gruppo di musica tradizionale cubano di timba.

Ma Fiesta non è solo musica live, è un vero e proprio “villaggio musicale” che ospita tante forme di musica arte e danza favorendo un’integrazione tra i diversi generi e sonorità. Aperto dal mercoledì alla domenica (compreso il giovedì novità di questa edizione) Fiesta proporrà tanti spettacoli colorati e scenografici messi in scena da un corpo di ballo multietnico formato da 22 ballerini che animeranno la location per tutta l’estate. A dare un ulteriore contributo al divertimento notturno ci penseranno gli 8 dj che selezioneranno le più belle canzoni e sonorità latine e caraibiche: dalla salsa al Mambo, dal Cha Cha Cha alla Bachata e poi Rumba, Merengue, Timba, Reggae e Reggaeton. Il Festival Fiesta edizione 2023 torna come sempre con una veste rinnovata grazie alla passione e al lavoro di ricerca del suo Direttore Artistico Mansur Naziri, così attento alle nuove tendenze senza però dimenticare l’importanza della tradizione. Un festival unico che permette di capire e conoscere meglio le particolarità di altre culture, grazie alla presenza di artisti provenienti da diverse parti del mondo che attraverso la loro musica lanciano un messaggio universale di solidarietà.