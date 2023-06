“The Glamour Hotel Event”, l’esclusivo evento che riunisce il gotha dell’ospitalità

Roma, 7 giugno 2023 - Un esclusivo salotto dove si sono ritrovati il gotha dell’ospitalità e i top player di Roma. E’ la sintesi dell’edizione capitolina di “ The Glamour Hotel Event ”, che, dopo l’evento a Milano di maggio, ha riconfermato il suo successo come uno degli appuntamenti più importanti dell’hôtellerie.

Oggi Roma al pari di tutte le grandi capitali, accoglie con entusiasmo l’onda crescente di rinnovamento e adegua il suo stile di ospitalità ai moderni trend del lusso: ne sono una prova il debutto di brand e di nuove catene alberghiere come Anantara e Six Senses , icone di uno stile orientale che ha nelle ampie Spa, nell’esperienzialità e nella cura dell’ospite la propria ragion d’essere. Il tutto, naturalmente, strizza l’occhio a una ristorazione ricercata curata da grandi chef. Da marchi fashion come Bulgari , dove l’estrema attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile sono l’essenza di lusso del brand, al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno.

Una città come mai in grande fermento, con tante nuove aperture già avvenute e altre in arrivo come risposta a una costante e crescente domanda e che, pur mantenendo il suo indiscutibile fascino e la sua storia, si è “aperta” al cambiamento.

The Glamour hotel event , nato come piacevole momento di ritrovo, rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui confrontarsi e, quest’anno, ha celebrato La Capitale che sta vivendo un grande periodo di splendore in termini di novità e sviluppo del settore alberghiero. Tante le nuove aperture e molti i luxury brand internazionali che stanno facendo il loro ingresso.

Tra i protagonisti dell’evento, solo per citarne alcuni tra i numerosi ospiti intervenuti:

Valeriano Antonioli, CEO Lungarno Collection, Marina Toti, Owner Le Meridien Gran Visconti Palace e Capo d’Africa, Francesco e Riccardo Lazzarini, Owner Omnia Hotels, Ernesto Albanese Fattore Italia, Guido Guidi, President, The Begin Hotels, Natalino Gisonna, Owner, Hotel del Corso 281.

Giuseppe De Martino, General Manager St. Regis Rome, Christian Zandonella, General Manager, W Rome, Marc Lannoy, complex GM Excelsior & St. Regis Rome, Luca de Stefano, General Manager Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, Daniele Saladini, General Manager, Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Daniele Colombo Hotel Manager Eden Roma, Giacomo Guzzardi, General Manager Le Meridien Gran Visconti Palace, Danilo Zucchetti, Managing Director e Kenneth Borg, Corinthia Palace. E ancora, Filippo Papa, Marriott Direct Development Italy, Alan Mantin Hilton Managing Director Development - Southern Europe, Harry Mill Sciò, Marriott Development, Fabio Braidotti, Erns & Young, Antonello Cocco LVGH Maire Investment.

Un evento reso possibile grazie a una selezionata rosea di aziende i cui prodotti e servizi rendono ancora più unica ogni ‘guest experience’. Sponsor d’eccellenza che da sempre supportano l’evento come: Simmons il brand leader mondiale del bedding e Pedersoli Milano, azienda storica per la fornitura di biancheria e servizi lavanderia. A questi si sono aggiunti: Sambonet – Rosenthal e Grandimpianti Ali.

E per i momenti di convivialità, le raffinate bollicine di Foss Marai, l’eleganza e l’essenza del bien vivre in ogni calice. ‘Lentamente in viaggio’ è la filosofia dell’azienda che ha condotto gli ospiti lungo un viaggio esperienziale, sorso dopo sorso.

La regia è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion, il sito lifestyle dedicato agli hotel lover più esigenti e alla ricerca di raffinate esperienze.

I partner dell'evento

Simmons è una multinazionale del bedding e leader del segmento ospitalità. Produttore internazionale attivo in 101 Paesi del globo distribuiti in tutti i continenti, è riconosciuto come sinonimo di qualità ed è presente nelle case più eleganti e negli alberghi più prestigiosi. La spinta che anima l’azienda è quella della crescita culturale: un percorso che ha come obiettivo finale la qualità dei prodotti e la soddisfazione di pubblico e clienti. Ma crescita culturale significa anche vivere le evoluzioni e i cambiamenti, nonché anticipare i bisogni. Non a caso la società ha lanciato “Natural Heritage”, una linea di prodotti che unisce tecnologie, materiali, cuore green e design, interpretando il sentiment di un ospite sempre più sensibile alle tematiche ambientali e all’utilizzo di prodotti naturali. Simmons e Natural Heritage hanno ottenuto una menzione speciale nella categoria “Circular Design” al Sustainability Award: il riconoscimento, giunto alla IV edizione, premia i player più sostenibili del settore turistico e ricettivo e si è tenuto in occasione della 46ª fiera internazionale dell’hôtellerie e ristorazione a Fiera Bolzano.

Pedersoli Milano è il brand storico, emblema della cura costante della biancheria, un circolo virtuoso che parte dalla selezione delle fibre al confezionamento personalizzato, dal noleggio alla manutenzione programmata di lavanderia. Total care, per dare agli ospiti un total comfort. Insieme ai clienti si scelgono i filati, le fibre, creando tessuti che si avvalgono dei migliori produttori di lino e cotone in Italia e nel mondo con i quali Pedersoli ha relazioni lunghe e consolidate. Dodici le lavanderie distribuite in Italia per un capillare servizio industriale certificato: utilizzano tecnologie avanzate per lavaggio, igienizzazione e stiratura.

Il Gruppo Arcturus, che comprende i marchi italiani Sambonet, Paderno e Arthur Krupp, è tra i principali produttori di articoli di design di alta qualità per tavola, cucina e living, sia per il canale casa che per la ristorazione e l’hôtellerie. Ne fanno parte il marchio di porcellane Rosenthal, il marchio di lusso Rosenthal meets Versace, il marchio dal gusto classico Hutschenreuther e Thomas e Arzberg, entrambi dal design moderno e giovane. Il già ampio portfolio si completa nel 2015 con Ercuis – prestigiosa argenteria francese – e con Raynaud, la nota azienda produttrice di porcellana di Limoges. Arcturus pone al centro il cliente e suoi bisogni, creando concetti unici per la tavola, la cucina e l'interior. Con più di 1.300 dipendenti, è attivo in tutto il mondo e ha sedi in Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Cina

Grandimpianti Ali è presente dal 1965 e, in quasi 60 anni di attività, ha acquisito una consolidata esperienza nel settore Contract & Engineering, riconosciuta e apprezzata dal mercato. L’azienda è parte di Ali Group, uno dei principali leader globali, nel settore dell’equipment per l’ospitalità e la ristorazione professionale. Questo rappresenta un considerevole vantaggio e permette di attingere a un portafoglio marchi unico nel settore. Dall’hotel di lusso alla ristorazione collettiva, dal grande centro cottura allo snack bar, dalla pizzeria alla gelateria, fino ai nuovi format della ristorazione veloce. Attivo dal 1965 su iniziative di diversa natura e dimensioni, ha sviluppato una grande competenza sul campo e un’ottima conoscenza del prodotto e di tutte le normative igienico-sanitarie. Questo patrimonio di esperienze fa la differenza: permette di gestire con capacità e sicurezza ogni problematica, anche per impianti molto complessi. Dal progettista al project manager sino ai responsabili dell’assistenza, mette a disposizione dei clienti l’esperto giusto per ogni fase del lavoro.

Il marchio Foss Marai rappresenta l’eccellenza nella produzione spumantistica italiana ed è riconosciuto nel nostro Paese e nel mondo come simbolo di prestigio vitivinicolo. Una storia d’amore con il territorio, una fotografia di famiglia che prende vita. È questa la realtà di Foss Marai, azienda vitivinicola fondata nel 1986 a Guia nel cuore del Valdobbiadene D.O.C.G. da Carlo e Adriana Biasiotto. L’espressione ‘Lentamente in viaggio’ esprime la filosofia di Foss Marai e guida un percorso produttivo che porta a vini e spumanti di alta gamma, con una qualità ineccepibile. ‘Leniter in itinere’ apre uno sguardo su un’azienda che sperimenta, cambia e si rinnova di continuo. ‘Leniter in itinere’ parla di Foss Marai che crea: opere d’arte, eleganza in ogni calice, capolavori da gustare. Un sorso alla volta. L’azienda guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini con un costante lavoro fatto di tradizione e innovazione. Foss Marai non trascura, inoltre, la sostenibilità. Un concetto che abbraccia l’azienda a 360 gradi e che si manifesta con l’avvalersi esclusivamente di tappi e bottiglie di valore con brevetto, con il non forzare la capacità produttiva della propria struttura e con la collaborazione con distributori di energie rinnovabili ottenute da sistemi idrici e fotovoltaici.

HotelmyPassion è il sito per tutti gli ‘Hotel Lover’ innamorati dei grandi Hotel & Resort. Hotel da vivere come esperienze di viaggio che rimangono nel cuore, che arricchiscono il viaggio e, molte volte anche la vita. Punto di riferimento privilegiato e molto verticale si rivolge al globetrotter internazionale amante del bello, con la passione per gli hotel esclusivi e la curiosità di esplorare nuove ed entusiasmanti opportunità di soggiorno. Un sito capace di svelare la personalità, lo stile e il mood delle icone dell’ospitalità nel mondo.