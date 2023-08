I Negramaro - domani 26 agosto alle 21. 30 - saranno in concerto al Teatro del Perdono, sul palco antistante la Basilica di Collemaggio, nell’ambito del cartellone della 729esima Perdonanza Celestiniana. Si registra il tutto esaurito per la band capitanata dal leader Giuliano Sangiorgi, in migliaia infatti si sono affrettati ad acquistare i biglietti che sono spariti in poche ore. Un vero successo per la band salentina impegnata in questo periodo a festeggiare i 20 anni di carriera.